華策會善用科技精進社區服務

華策會日前在其曼哈頓辦公室CPC One舉辦「串聯各點：數據驅動的社區故事」發布活動，推出綜合客戶關係管理系統，以及手機社區應用程式。(華策會提供)

華策會(Chinese-American Planning Council，CPC)日前在其曼哈頓辦公室CPC One舉辦「串聯各點：數據驅動的社區故事」(Connecting the Dots: Data-Informed Community Stories)發布活動，推出綜合客戶關係管理(Customer Relationship Management，CRM)系統，以及手機社區應用程式。

本次活動吸引逾90名人士出席。與會嘉賓參與了互動導覽，體驗CPC新推出的「影響力地圖」(Impact Map)。這一動態視覺分析工具展示了該機構的核心數據，包括CPC網絡服務的社區成員人數、服務的地理分布及最高需求地區，以及人口結構趨勢。

影響力地圖顯示，華策會服務人數已達6萬6200人，共有67項項目。其中，服務對象82.3%為亞裔，8.1%為西語裔。語言方面，27.9%以普通話為母語，25.5%以廣東話為母語。性別比例為女性56.6%、男性43.3%。年齡分布以約18歲的人群最多，接近2000人；60至80歲之間的長者人數亦居高位。

華策會CRM系統歷時三年研發。是華策會從紙筆記錄轉向數字化數據管理的重大變革。社區成員在華策會多個服務項目中的資料，今後將透過單一安全入口進行收集與加密，並實現集中管理。這一做法讓CPC得以即時分析旗下逾50個項目、35個服務點的全面數據，更精準地識別服務缺口與拓展機會。系統還有助減少文書工作與人工數據錄入，讓員工得以將更多時間投入直接服務，無論是協助長者獲取餐食、引導青年參與職業培訓，還是推動有利移民家庭的政策變革。

「數十年來，CPC始終是個人與家庭在面對生活挑戰與機遇時，值得信賴的夥伴，」華策會主席兼執行長何永康(Wayne Ho)表示。「新的CRM系統進一步鞏固了這份信任，確保我們在資源分配、服務拓展或政策倡議等每一項決策上，都以準確的即時數據為依歸。這項技術讓我們更深入了解服務對象的需求，提供更具回應性、更有成效的照護。」

CPC還發布了首款手機社區應用程式(Community App)「CPC NYC」，用戶可藉此查詢項目資訊與社區動態、在CPC中心預約、報名社區活動，並接收已登記服務的個性化通知。該應用程式現已在iOS及Android設備上開放下載，更多功能亦將於年內陸續推出。