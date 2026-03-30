紐約州勞資糾紛訴訟 去年全美最多

據統計，紐約州聯邦法院2025年受理的勞資糾紛類訴訟案，包括薪資標準不達標、不付加班費或強制無薪加班等，高居全美之首。圖為華裔家庭護理員在市政廳外靜坐抗議。(記者許君達╱攝影)

最新行業報告顯示，2025年紐約州 聯邦法院收到的有關工資盜竊或雇主壓榨類訴訟排名全美最高，達到德州 的三倍、加州的近十倍。

全國性勞工法律師事務所Seyfarth近期發布2025年度聯邦訴訟統計報告，數據顯示，2025年在全美依照「聯邦勞工標準法」(FLSA)規定提交的勞工糾紛類訴訟共5702宗，較上年同期增加了5%。其中，2025年僅紐約一州便提交了1269宗勞工訴訟案，高居榜首，占全美總數的22%。第二及第三名分別為佛州和德州，數量為870宗和419宗，紐約州的訴訟數量達到了佛州的三倍有餘。

以「聯邦勞工標準法」提起的訴訟由聯邦法院負責審理，涉及的糾紛主要包括雇主支薪低於當地最低薪資標準、不支付加班費或強制無薪加班等行為。

在紐約州的各聯邦法庭中，管轄範圍包括皇后區、布碌崙 (布魯克林)和長島地區的紐約東區聯邦法院2025年收到的所有訴訟中，涉及此類糾紛的占比達到10.3%，亦高居全美所有法院之首；而紐約南區和北區聯邦法院收到的勞工類案件占比亦分別達到5.6%和5.7%，均在全美名列前茅。

律所合夥人維尼克(Kyle Winnick)介紹，零售、醫療等專業服務類雇主以及使用輪班和時薪制員工的機構，是最常遭遇此類訴訟的對象。而紐約州訴訟格外多的原因，除了不良雇主確實大量存在外，也在於地方最低薪資標準較高、法律對勞工保護更嚴格以及工會力量較強等，工人維權活動亦對其他人產生示範效應。此外，位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院對於集體訴訟的受理門檻較低，使外州居民更傾向於在紐約提告，只要被告方在紐約州擁有業務，紐約法院便擁有管轄權。