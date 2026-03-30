紐約州勞資糾紛訴訟 去年全美最多
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最新行業報告顯示，2025年紐約州聯邦法院收到的有關工資盜竊或雇主壓榨類訴訟排名全美最高，達到德州的三倍、加州的近十倍。
全國性勞工法律師事務所Seyfarth近期發布2025年度聯邦訴訟統計報告，數據顯示，2025年在全美依照「聯邦勞工標準法」(FLSA)規定提交的勞工糾紛類訴訟共5702宗，較上年同期增加了5%。其中，2025年僅紐約一州便提交了1269宗勞工訴訟案，高居榜首，占全美總數的22%。第二及第三名分別為佛州和德州，數量為870宗和419宗，紐約州的訴訟數量達到了佛州的三倍有餘。
以「聯邦勞工標準法」提起的訴訟由聯邦法院負責審理，涉及的糾紛主要包括雇主支薪低於當地最低薪資標準、不支付加班費或強制無薪加班等行為。
在紐約州的各聯邦法庭中，管轄範圍包括皇后區、布碌崙(布魯克林)和長島地區的紐約東區聯邦法院2025年收到的所有訴訟中，涉及此類糾紛的占比達到10.3%，亦高居全美所有法院之首；而紐約南區和北區聯邦法院收到的勞工類案件占比亦分別達到5.6%和5.7%，均在全美名列前茅。
律所合夥人維尼克(Kyle Winnick)介紹，零售、醫療等專業服務類雇主以及使用輪班和時薪制員工的機構，是最常遭遇此類訴訟的對象。而紐約州訴訟格外多的原因，除了不良雇主確實大量存在外，也在於地方最低薪資標準較高、法律對勞工保護更嚴格以及工會力量較強等，工人維權活動亦對其他人產生示範效應。此外，位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院對於集體訴訟的受理門檻較低，使外州居民更傾向於在紐約提告，只要被告方在紐約州擁有業務，紐約法院便擁有管轄權。
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