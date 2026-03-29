台灣藝術家鄭淑麗個展「愛人, 愛」 登SoHo美術館

台灣藝術家鄭淑麗大型個展「愛人, 愛」登蘇荷區萊斯利-洛曼美術館展出。(記者劉梓祁╱攝影)

駐紐約台北文化中心與蘇荷區(SoHo)萊斯利-洛曼美術館(Leslie-Lohman Museum of Art)首度合作，支持台灣新媒體藝術家鄭淑麗(Shu Lea Cheang)的創作個展「愛人，愛」(LOVER, LOVE)，將於4月3日(周五)對外開放，展期至2027年1月3日。

據紐文中心，該展為美術館歷來最大規模委託計畫之一，並獲英國「衛報」評選為2026年全美最受期待展覽之一。此項目為鄭淑麗打造的互動式影像裝置，結合影像、表演與數位科技，延續她長期對網路文化、性別政治與科技社會的批判關注。

作品以亞利桑那州圖森(Tucson)酷兒社群為基礎，邀集八位跨性別與性別非二元表演者參與創作，透過多重敘事呈現其在當代社會中面對的結構性困境，以及對愛與認同的追尋。展覽以多頻道影像裝置呈現，觀眾可在展場中自由移動螢幕位置，重組影像與聲音的關係。

鄭淑麗表示，本作靈感之一來自她長期合作的跨性別音樂家Aérea Negrot於2023年在柏林離世的事件。她指出，跨性別族群至今仍面臨安全與歧視問題，在美國近期政策環境下，部分跨性別者甚至在證件性別認定、醫療資源與日常生活中遭遇實質影響與不便。她強調，這些經驗構成作品的重要背景，也促使她透過藝術回應現實處境。

她還提到，選擇在亞利桑那州圖森拍攝，是因當地社群展現出強烈的互助與生命力，「即使在經濟困難與社會壓力下，仍努力尋找更好的生活方式」，這種與自然環境交織的創作氛圍，也成為作品的重要視覺與情感來源。

在創作形式上，鄭淑麗邀集八位表演者，各自以音樂、詩歌與表演等方式參與影像建構，形成多元表達的藝術語彙。她指出，音樂長期以來都是連結情感與表達立場的重要媒介，在本作中也扮演關鍵角色，但不必然直接對應特定政治訊息，而是透過感知與經驗引導觀眾思考。

展覽同時向音樂家Aérea Negrot致敬，名稱取自其作品「It's Lover, Love」，裝置設計亦融入聲音與影像的動態重組，觀眾的行動將直接影響作品呈現，意在使展覽成為一個持續生成的藝術場域。

策展人Stamatina Gregory表示，鄭淑麗長期關注數位媒介中的酷兒與跨性別身分，並在科技系統與權力結構之間提出批判觀點，其創作兼具在地經驗與全球視野。紐文中心指，此次合作不僅展現台灣在新媒體與當代藝術領域的創新能量，也透過性別、人權與科技議題的交織，將台灣藝術帶入國際酷兒藝術與社會正義的討論之中，進一步深化台美之間的文化交流。

台灣藝術家鄭淑麗大型個展「愛人, 愛」登蘇荷區萊斯利-洛曼美術館展出。(駐紐約台北文化中心提供)

台灣藝術家鄭淑麗大型個展「愛人, 愛」登蘇荷區萊斯利-洛曼美術館展出。(駐紐約台北文化中心提供)