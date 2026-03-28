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僑領王碚辭世 享壽86歲各界追思

記者高雲兒╱紐約報導
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東北同鄉會會長李香梅致詞時表示，王碚為紐約東北同鄉會創會會長之一，對同鄉會的成立與發展貢獻深遠。(記者高雲兒／攝影)
東北同鄉會會長李香梅致詞時表示，王碚為紐約東北同鄉會創會會長之一，對同鄉會的成立與發展貢獻深遠。(記者高雲兒／攝影)

曾服務紐約華人社區數十年、擔任過聯邦民權委員會委員並領導過多個重要社區機構的王碚，9日在皇后區家中辭世，享壽86歲。親友與僑界人士27日下午齊聚皇后區法拉盛全福殯儀館，參加弔唁與公祭儀式，追思其一生貢獻與風範。

當日弔唁時間為下午4時至7時，現場氣氛莊重肅穆，親友陸續到場瞻仰遺容，向家屬致意。多位來自僑界、商界及社區組織的代表前往弔唁，表達對他的深切哀悼。不少與會人士表示，王碚長年致力社區服務，待人誠懇，他的離世對華人社區是一大損失。

公祭儀式中，多個僑團負責人與民意代表到場致意，包括東北同鄉會會長李香梅、上海同鄉會會長沈珺、協和門窗董事長陳秋貴，以及紐約州參議員劉醇逸等。王碚夫人與女兒在現場向來賓表達感謝，對各界關心與支持致謝。

東北同鄉會會長李香梅致詞時表示，王碚為紐約東北同鄉會創會會長之一，對同鄉會的成立與發展貢獻深遠，奠定僑團基礎，她對王碚辭世深感不捨，深切緬懷他對社區的巨大貢獻。州參議員劉醇逸指出，王碚長年投身華人社區與公共事務，在僑界與主流社會之間發揮橋梁作用，他的離世是社區的重要損失。

王碚1940年生於中國四川，1948年隨家人遷台，畢業於國立政治大學，後赴美發展。1968年至1989年間，他在華人策劃協會(CPC)先後擔任董事總經理及行政總監，推動該機構發展為全美具規模的亞裔社會服務組織之一；其後出任華美協進社(China Institute)社長，促進文化交流與機構發展。

在公共事務方面，王碚曾任美國民權委員會(U.S. Commission on Civil Rights)副主席，長期推動亞裔民權議題，並參與多項州、市層級的醫療與經濟發展相關委員會工作。友人表示，他晚年雖健康狀況不佳，仍心繫社區，持續關注社區事務的進展。

王碚的家屬感謝各界關心與支持，並表示將於28日上午在法拉盛全福殯儀館舉行瞻仰遺容及安息禮，並於當日上午10時30分出殯，安葬於史泰登島。

親友與僑界人士27日下午齊聚法拉盛全福殯儀館，參加王碚的弔唁與公祭儀式，追思其一...
親友與僑界人士27日下午齊聚法拉盛全福殯儀館，參加王碚的弔唁與公祭儀式，追思其一生貢獻與風範。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸慰問王碚妻女。(記者高雲兒／攝影)
紐約州參議員劉醇逸慰問王碚妻女。(記者高雲兒／攝影)

東北同鄉會會長李香梅帶領會員弔唁王碚。(記者高雲兒╱攝影)
東北同鄉會會長李香梅帶領會員弔唁王碚。(記者高雲兒╱攝影)

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