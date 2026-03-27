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涉AI晶片走私中國 香港男及同夥共3人遭起訴

記者劉梓祁／紐約報導
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檢方指凱利用微信擬定招攬訊息欲對外尋找合作夥伴，內容提及中國為受限制市場，但相關業務「利潤豐厚」，每筆交易可達數百萬元，並尋求中間人協助轉售晶片。(司法部提供)
檢方指凱利用微信擬定招攬訊息欲對外尋找合作夥伴，內容提及中國為受限制市場，但相關業務「利潤豐厚」，每筆交易可達數百萬元，並尋求中間人協助轉售晶片。(司法部提供)

聯邦司法部(DOJ)25日宣布就一宗涉及人工智能(AI)晶片非法出口的刑事案起訴三名被告，其中包括一名居於紐約州的男子；檢方指控三人串謀違反美國出口管制法規，試圖將價值數億元、受限制的高端電腦晶片經由泰國轉運至中國。

根據起訴文件，被告包括56歲的香港男子鄭某(Stanley Yi Zheng, 音譯)、49歲居於紐約州的達奇斯郡的美國公民凱利(Matthew Kelly)，以及53歲來自喬治亞州的美國公民恩格利(Tommy Shad English)。三人被控合謀走私及違反出口管制規定。

檢方指控，三人自2023年5月前後開始合作，試圖從一家位於加州的電腦硬體公司採購搭載受出口管制晶片的高性能伺服器，並以泰國公司名義作為表面買家，實際最終目的地則為中國，以規避美國對相關技術出口的限制。

檢方披露，2023年10月，恩格利以泰國公司名義下單購買750台電腦伺服器，總價約1億7000萬元，其中600台內含列入美國商務部「出口管制清單」的高端晶片，出口至中國需獲得許可。在交易過程中，恩格利還簽署「高階運算認證」，聲稱產品不會出口至中國或其他受限制地區。

2024年1月，恩格利已向供應商支付超過2000萬元訂金。然而，在後續合規審查過程中，供應商發現訂單存在異常，包括鄭某所屬公司實際設於中國，且交易文件中未見泰國公司相關人員參與，並指出中國為受美國限制出口的國家。隨後，該筆交易最終未能完成。

涉案三人於2024年4月再度嘗試透過另一家泰國公司下單500台同類型伺服器，並再次提交虛假的終端用戶聲明，聲稱設備將留在泰國使用，但交易同樣未能成功。

檢方稱，調查人員取得的通訊紀錄顯示，三人曾討論如何偽造公司背景資料、建立虛假企業形象以通過審查，並明確知悉相關晶片最終將流入中國市場；其中一段對話中，有人提及該類晶片在中國市場價值極高，每筆交易可帶來數百萬元利潤。

鄭某已於3月22日在加州被捕，並於翌日首次出庭，檢方正申請將其羈押候審；凱利與恩格利則於3月25日向聯邦當局自首，並分別在新澤西州及喬治亞州出庭應訊。

檢方指出，被告於同一「GPU Partnership」群組中進一步討論涉案晶片在...
檢方指出，被告於同一「GPU Partnership」群組中進一步討論涉案晶片在中國市場的價值，顯示三人均清楚相關產品最終將流向中國。(司法部提供)

檢方指凱利發出招攬訊息草稿後不久即獲鄭某回覆，要求「不要提及中國」，並指相關內容...
檢方指凱利發出招攬訊息草稿後不久即獲鄭某回覆，要求「不要提及中國」，並指相關內容恐引起美國政府關注及涉及禁運違規；對於Kelly稱已向他人透露類似訊息，鄭某則回應僅屬私下談論，「無法作為證據」。(司法部提供)

檢方公布通訊紀錄顯示，三名被告在名為「GPU Partnership」的群組中討...
檢方公布通訊紀錄顯示，三名被告在名為「GPU Partnership」的群組中討論如何補充公司、客戶及營收等資料以通過審查，並提及仿造網站與財報等公開資訊，其中一人更直言相關資料早已「造假完成」。(司法部提供)

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