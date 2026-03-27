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「No Kings」全美串聯抗議周六登場 紐約多地響應

記者戴慈慧／紐約報導
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全美多地預計於28日同步再度舉行「No Kings」抗議行動。圖為2025年紐約市「不要國王」示威活動。(記者馬璿／攝影)
全美多地預計於28日同步再度舉行「No Kings」抗議行動。圖為2025年紐約市「不要國王」示威活動。(記者馬璿／攝影)

全美多地預計於28日(周六)同步舉行「No Kings」抗議行動，紐約市五大區也將加入串聯。主辦單位表示，此次行動延續去年兩波全國動員，預計將在全美數千個城市與社區同步舉行，參與人數可能達數百萬人，規模有望再創紀錄。

「No Kings」運動近年逐漸成為跨城市的抗議網路，由包括Indivisible在內的多個進步派團體與草根組織發起，主要關注移民政策、政府權力運作及社會福利等議題。主辦方指出，透過全國同步行動，希望放大地方聲音，形成更具影響力的公共討論。

該運動於2025年6月首次大規模動員時，全美超過2000個地點舉行示威活動，參與人數達數百萬人；同年10月再次串聯行動，持續累積動能。28日的活動被視為第三波全國性動員。

在紐約地區，各行政區與長島多地均規劃遊行與集會。其中，曼哈頓主場遊行將於下午2時自第七大道與中央公園南側(7th Ave & Central Park South)出發；布碌崙活動為中午12時至下午2時，在Prospect Park West與Grand Army Plaza交會處舉行。

皇后區則安排於上午10時在森林小丘(Forest Hills)MacDonald Park集合，遊行至皇后區政府(Queens Borough Hall)，預計至中午12時30分結束；布朗士活動於下午2時在Seton Park舉行；史泰登島則於下午1時至3時，在1698 Victory Blvd集會。

此外，長島多地也同步響應，包括從清晨5時自Montauk燈塔出發、全長約40英里的長距離步行行動，預計晚間8時抵達Hampton Bays；Riverhead、South Huntington、Babylon及Port Jefferson等地安排中午前後的遊行與集會。

皇后區的「Queens Says No Kings」今年也將加入由在地藝術家參與的「行動藝術裝置」，讓遊行過程兼具公共藝術展示功能。部分團體亦在活動前舉辦海報製作與藝術工作坊，鼓勵居民透過創作參與。

主辦單位強調，此次行動以和平集會為原則，鼓勵不同背景居民透過合法方式表達對政策的看法。隨著活動規模擴大，紐約警方預計將加強人流與交通管理，確保活動順利進行。

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