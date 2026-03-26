花藝師趙一俊35歲赴美 出書記錄紐約10年創作路

趙一俊(右)與「FLORALAND New York」夥伴Neo Li(左)。(記者顏潔恩／攝影)

現居紐約的藝術家、花藝師趙一俊(Bruce Zhao)來自中國四川，自幼與花打交道的他在來到紐約後自學成才，最終將熱愛發展成一份事業；趙一俊近期於曼哈頓 舉辦新書發布會，分享新作「愛與自由的十年迴響」(A Decade of Love and Freedom)，該書以他在紐約十年的生活與創作歷程為主線，回溯童年的成長記憶，呈現一段關於自我探索的心靈旅程。

趙一俊成長於中國川北的山村，自小無父無母，由外婆撫養至11歲，他在外婆離世不久後進入中國軍隊服役；35歲時，他毅然變賣在中國的房產，遠赴美國展開新的人生篇章。

2016年，趙一俊於紐約與夥伴Neo Li共同創立花藝品牌「FLORALAND New York」，打造一個融合花藝設計與婚禮策畫的公司，其作品也多次刊登於美國頂級婚禮雜誌。

未受過訓練 靠自學入門

趙一俊近日在曼哈頓舉辦新書發布會，現場除合夥人與女兒外，也有多位藝術家及業內友人到場支持；活動中，他分享創作歷程與心路轉折，指自己其實從未接受過系統性的花藝訓練，是來到紐約後，透過觀看YouTube影片自學入門。對他而言，花藝的學習過程自然又簡單，於是萌生將心中對「美」的理解具象化的念頭。

趙一俊提到，籌備這本書已有兩、三年，並笑言指，出書的其中一個契機，是源於對生命的感慨；他害怕自己有天突然離世，想為身邊的人、或是想了解自己的人，留下一個具體的紀念或紀錄。

投身花藝的起點，對趙一俊而言並非偶然，而是與童年經歷息息相關；成長於山村的他，擁有相對孤獨的成長經歷，「童年時山裡的一草一木，成為我快樂和悲傷之間可以傾訴的存在」。

現在的成就 修復童年創傷

多年之後，趙一俊才逐漸意識到，如今所從事的一切，某種程度上是在修復童年的創傷，「紐約的這十年對我來說是很真實的存在，我用童年的花草植物去作為自己、去妝點這個城市當中的愛情以及人與人之間的情感。」

因此，在這本新作中，趙一俊並未著重於花藝知識與技法，而是以他在紐約的十年生活為主軸，通過期間累積的花藝作品，回望童年記憶與內在心境，「紐約是我至今唯一生活超過十年的城市，我常常對朋友講，紐約是一個讓我真正感到歸屬感的城市，因為這座城市賦予了我愛與家庭以及工作。」

一度自問：會不會去洗盤子

談及在美國從事花藝工作最艱難的時期，趙一俊認為是「萬事起頭難」，不同於部分以留學或家庭資源為後盾來到美國的移民，他是認為紐約的生活方式更適合自己的性格與觀念，毅然決定來到這裡；初到美國時，他在旅途中幾乎花光所有積蓄，一度自問「我會不會去洗盤子啊？」，所幸在關鍵時刻遇見志同道合的夥伴，隨後共同創立花藝品牌，事業也很快走上正軌。

談及工作中最具成就感的時刻，趙一俊坦言，因為對完美的高度追求，其實從未對自己的花藝作品感到真正滿意過；然而，在每一次設計完成後，當看到攝影師與影像團隊所呈現的精美照片與影片時，所有人的努力交織成最終的視覺成果，往往會讓他感受到一種難以言喻的欣慰。

最後，趙一俊希望讀者可以通過這本書看到他的童年和成長經歷，並從中獲得些許力量，他比喻道，「就像很多花、很多樹一樣，在經歷過冬天的暴雪之後，它來年會生長得更茂盛，在經歷過風吹雨打之後，我想它會更練就它那種堅韌的力量，還有它那種不屈不撓的精神」；有興趣的讀者，可在亞馬遜網站訂購「愛與自由的十年迴響」這本書。