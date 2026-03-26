中國搖滾女聲羅琦紐約辦歌友會 大讚「海外粉絲真的很給力」

羅琦表示，自己並不是一個善於言詞的人，音樂就是她傳達感情的途徑。(記者馬璿／攝影)

被譽為「中國搖滾第一女聲」的歌手羅琦日前於紐約布碌崙 (布魯克林)舉辦歌友會，一連帶來多首經典搖滾金曲，。羅琦會後受訪感謝一路以來支持她的粉絲，並表示自己雖然並非擅長以言語表達情感的人，但音樂始終是她抒發內心的窗口，粉絲的熱烈反應也深深觸動她的情緒，讓她在演出中數度流露真情。

羅琦藉其極具穿透力的嗓音，帶來如「我相信」、「給所有知道我名字的人」、「我是一隻小小鳥」等經典華語歌曲。(記者馬璿／攝影)

當日於布碌崙布希維克The Wood Shop舉辦的演出，不僅吸引紐約、費城等地的歌迷前來，甚至有粉絲特地從亞利桑那州鳳凰城遠道而來。

歌友會表演結束後，多位購買VIP票券的粉絲留待現場欲與羅琦合影，羅琦也大方為粉絲的票券簽名。(記者馬璿／攝影)

當日歌友會，由紐約瞪鞋樂隊「HHTYTS秤上人樂隊」帶來開場演出。(記者馬璿／攝影)

開場由紐約瞪鞋樂隊「HHTTS秤上人樂隊」揭幕，結合東西方元素的編制，以吉他、貝斯、爵士鼓搭配琵琶的演出，為現場鋪陳出獨特氛圍。

羅琦壓軸登場後迅速點燃全場氣氛，接連演唱「Knock’n on heaven’s door」、「我相信」、「我是一隻小小鳥」、「給所有知道我名字的人」等經典曲目，台下歌迷齊聲合唱，氣氛熱烈。她在演出過程中也不時與觀眾互動，情緒真摯自然流露。

談及演出，羅琦表示，每一次登台她都會透過音樂與聽眾交流，在表達自身情感的同時，也能真切感受到觀眾的回應，「我特別感恩大家一直以來給予的陪伴支持，不管我是什麼狀態，都能獲得大家的理解，這份感情對我來說很重要，這些海外的粉絲真的很給力，」她表示。

曾被譽為「中國搖滾第一女聲」的歌手羅琦日前來到紐約舉行歌友會，帶來數首經典搖滾歌曲，現場多位來自全美各地的粉絲為之沈醉。(記者馬璿／攝影)

她也坦言，私底下的自己與舞台形象反差不小。雖然在演出時話不多，但比起語言，她更習慣用音樂說話，「音樂是我的窗口，讓我能夠抒發我所有的感受。」她表示，希望透過音樂傳遞對世界與生活的體會，也將內心細膩、不易言說的情緒融入其中，即使是經典作品，也期望透過自身詮釋，展現出不同層次的情感與風貌。

作為華語搖滾的先行者之一，在當年女性音樂人仍屬少數的環境下走到今日，羅琦認為，如今的音樂產業更加開放多元，風格百花齊放，而海外華人社群的支持力道依舊穩定甚至持續成長，各類型音樂皆能找到屬於自己的聽眾。

演出結束後，羅琦將返回北京籌備新專輯，並啟動「三十載，琦跡之路」巡迴演出，自4月24日起陸續前往太原、石家莊、保定、鄭州、天津、蘭州、西安、大連、福州、合肥等地與歌迷見面，展開新一階段的音樂旅程。