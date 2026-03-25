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美國陳靖姑文化研究會成立慶典晚會 布碌崙華社舉行

記者胡聲橋／紐約報導
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美國陳靖姑文化研究會在布碌崙成立。(記者胡聲橋／攝影)
美國陳靖姑文化研究會在布碌崙成立。(記者胡聲橋／攝影)

慶祝陳靖姑文化走進聯合國暨美國陳靖姑文化研究會成立慶典晚會日前在布碌崙(布魯克林)華社舉行，除介紹陳靖姑文化的淵源和流傳外，還舉行了授會印儀式和職員就職儀式、以及獻香叩拜和漢服走秀等。

當晚，首屆會長朱立業從多位嘉賓手中接過會印，隨後該會首屆職員在州眾議員鄭永佳和世界夫人基金會創會主席黃安妮的領誓下，正式宣誓就職。

陳靖姑相傳生活在唐代，被尊為「臨水夫人」，民間傳說她以道法濟世，護佑百姓，尤其以護胎、保育、救難、驅邪而著稱。她為救百姓而捨身的故事，使其成為象徵慈悲、勇敢與守護生命的女性神祇。對陳靖姑的崇奉源於福州，主要流傳在閩江流域，遍布中國東南沿海，並隨著華人遷徙的腳步傳播到台灣、東南亞和美國，在全球華人社會中產生了深遠而持久的影響。

朱立業在致辭中說，世界各地供奉陳靖姑的宮廟已有4000多座，陳靖姑信俗文化已於2008年被列入中國國家級非物質文化遺產名錄，「當我們把陳靖姑文化帶到聯合國，不僅是在展示一種地方文化，更是在講述一個關於生命守護、家庭溫暖與世界和平的東方故事」。朱立業認為，陳靖姑所代表的守護婦女健康與尊嚴、關懷兒童成長、維護家庭與社區和諧、弘揚仁愛與慈悲精神等都具有現實意義。

美國陳靖姑文化研究會的主要成員除會長朱立業外，還有總顧問李美英、常務副會長陳瑩、祕書長何明明、副會長鄭榕華、劉薇、劉欽雲、辦公室主任潘棟俤等。

美國陳靖姑文化研究會首屆職員宣誓就職。(記者胡聲橋／攝影)
美國陳靖姑文化研究會首屆職員宣誓就職。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 聯合國

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