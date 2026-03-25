我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

斥資3750萬 布碌崙展望公園「瓦爾」改造工程 啟動

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
展望公園「瓦爾」改造工程啟動項目近日舉行。(展望公園聯盟臉書)
展望公園「瓦爾」改造工程啟動項目近日舉行。(展望公園聯盟臉書)

布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)東北角的「瓦爾」(Vale)是一個長期被忽視的角落。市府官員和社區領導人日前齊聚一堂，共同慶祝「瓦爾」改造工程啟動。「瓦爾」占地八畝，修復工程預計將耗資3750萬元。該計畫由紐約市公園局(NYC Parks)、紐約市經濟發展公司(NYCEDC)和展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)牽頭，是十多年來公園最大的資本投資項目。

改造後的「瓦爾」預計將於2027年完工，屆時將成為一個寧靜的、以自然為中心的休憩場所，同時也能滿足家庭、兒童和公園常客的需求。改造計畫強調無障礙通行、環境修復和靈活的公共空間，並充分考慮了多年來社區的意見和建議。

展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)
展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)

「瓦爾」在歷史長河中幾經變遷。它最初建於19世紀，是一個兒童遊樂場，後來變成了一個正式的玫瑰園，但在20世紀後期逐漸荒廢。許多基礎設施，特別是噴泉和水池，已經閒置了幾十年。

展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)
展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)

新的設計方案並沒有抹去這些遺跡，而是對其進行了重新構想。在南端，一片草地將取代原來玫瑰園的部分區域，並引入本地植物品種，該區域將有綠蔭環繞的涼亭和便捷的步道；中心區域將設立一個自然探索區，為孩子們提供一個比傳統遊樂場更自由的活動場所。設計者表示，該區域旨在吸引各個年齡層的遊客。北側新建的野餐草坪和涼亭將提供座椅、遮蔭處和洗手間等服務設施。修復的區域還包括歷史悠久的兒童泳池的重建；新的水循環系統和植物將改善泳池的環境。

社區意見在規畫制定過程中扮演了核心角色。自2017年以來，超過2000名居民透過展望公園聯盟的會議和調查貢獻了他們的想法，他們呼籲打造一個既能保證安靜，又能兼顧便利性和環境保護的空間。

展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)
展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)

布碌崙

上一則

李信智整型外科讓您歲月無痕

下一則

紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖蓋博獲50萬補助 改造Smith Park泳池

聖蓋博獲50萬補助 改造Smith Park泳池
華埠劉國樑廣場擴建案 忠烈坊與林則徐雕像保留但移位

華埠劉國樑廣場擴建案 忠烈坊與林則徐雕像保留但移位
內陸知名購物中心「維多利亞花園」5.3億元易主

內陸知名購物中心「維多利亞花園」5.3億元易主
「通達華埠」項目新進展：遷移忠烈坊、林則徐像達共識

「通達華埠」項目新進展：遷移忠烈坊、林則徐像達共識

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...