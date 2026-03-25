斥資3750萬 布碌崙展望公園「瓦爾」改造工程 啟動

展望公園「瓦爾」改造工程啟動項目近日舉行。(展望公園聯盟臉書)

布碌崙 (布魯克林)展望公園(Prospect Park)東北角的「瓦爾」(Vale)是一個長期被忽視的角落。市府官員和社區領導人日前齊聚一堂，共同慶祝「瓦爾」改造工程啟動。「瓦爾」占地八畝，修復工程預計將耗資3750萬元。該計畫由紐約市公園局(NYC Parks)、紐約市經濟發展公司(NYCEDC)和展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)牽頭，是十多年來公園最大的資本投資項目。

改造後的「瓦爾」預計將於2027年完工，屆時將成為一個寧靜的、以自然為中心的休憩場所，同時也能滿足家庭、兒童和公園常客的需求。改造計畫強調無障礙通行、環境修復和靈活的公共空間，並充分考慮了多年來社區的意見和建議。

展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)

「瓦爾」在歷史長河中幾經變遷。它最初建於19世紀，是一個兒童遊樂場，後來變成了一個正式的玫瑰園，但在20世紀後期逐漸荒廢。許多基礎設施，特別是噴泉和水池，已經閒置了幾十年。

展望公園「瓦爾」改造工程效果圖。(展望公園聯盟臉書)

新的設計方案並沒有抹去這些遺跡，而是對其進行了重新構想。在南端，一片草地將取代原來玫瑰園的部分區域，並引入本地植物品種，該區域將有綠蔭環繞的涼亭和便捷的步道；中心區域將設立一個自然探索區，為孩子們提供一個比傳統遊樂場更自由的活動場所。設計者表示，該區域旨在吸引各個年齡層的遊客。北側新建的野餐草坪和涼亭將提供座椅、遮蔭處和洗手間等服務設施。修復的區域還包括歷史悠久的兒童泳池的重建；新的水循環系統和植物將改善泳池的環境。

社區意見在規畫制定過程中扮演了核心角色。自2017年以來，超過2000名居民透過展望公園聯盟的會議和調查貢獻了他們的想法，他們呼籲打造一個既能保證安靜，又能兼顧便利性和環境保護的空間。