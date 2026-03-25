5天跨區搶6次僅得605元 嫌犯在逃

嫌犯托雷斯涉嫌橫跨多區連續作案，實際得手金額僅約605元，目前仍在逃。(NYPD提供)

一名男子涉嫌在五天內橫跨皇后區、曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)及布朗士 連續作案，鎖定多家銀行實施搶劫或未遂搶劫；市警(NYPD)指出，該嫌犯共涉及六宗案件，實際得手金額約605元，目前仍在逃。

警方指出，涉案男子為33歲的託雷斯(Gustavo DeJesus Torres)。調查顯示，其自13日起接連犯案，均以遞交紙條方式威脅銀行櫃員交出現金，並聲稱若不配合將造成傷害。六宗案件均未造成任何人員受傷。

根據市警通報，首宗案件發生於13日中午12時30分，地點為皇后區長島市(LIC)皇后廣場南(Queens Plaza South)24-16號的一家摩根大通銀行(Chase Bank)，嫌犯未得手即徒步逃離。同日約下午1時，嫌犯轉至皇后區傑克森高地(Jackson Heights)75街37-67號另一家大通銀行作案，成功取得約320元後逃逸。

託雷斯翌日轉往布碌崙繼續犯案。上午11時23分，其進入市中心爾頓街(Fulton Street)490號的一家大通銀行，但未得手；僅隔約一小時後，於中午在弗萊布許(Flatbush)的一家大通銀行成功取得約265元。

至17日，嫌犯再度作案。當日上午10時04分，他在曼哈頓哈林區(Harlem)的一家大通銀行搶得約20元；約一小時後，又於布朗士的一家大通銀行企圖搶劫但未果。

警方表示，嫌犯通常於作案後徒步離開現場，外貌特徵為禿頂、留有鬍鬚，偶爾會佩戴口罩。託雷斯曾於兩宗案件之間出現在地鐵月台，手持咖啡杯。此前，他於2021年曾在新澤西州一間大通銀行以紙條威脅方式搶得約6000元；此外，亦曾因涉嫌在曼哈頓翠貝卡(Tribeca)一家道明銀行(TD Bank)搶走約600元而被捕。

聯邦調查局(FBI )數據顯示，國內銀行搶劫案件近年呈下降趨勢，2023年全國共錄得1362宗，較2019年的2440宗及2004年的7556宗明顯減少；平均每宗案件得手金額亦降至約4200元，約六成案件最終可被偵破。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

嫌犯托雷斯涉嫌橫跨多區連續作案，實際得手金額僅約605元，目前仍在逃。(NYPD提供)