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大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點

記者高雲兒╱紐約報導
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大紐約區華人教育基金會近日正式開放2026年度獎學金申請，並於24日在法拉盛角聲福音廣場舉辦專題講座。圖為會長李德怡(左)和陳熾牧師。(記者高雲兒╱攝影)
大紐約區華人教育基金會近日正式開放2026年度獎學金申請，並於24日在法拉盛角聲福音廣場舉辦專題講座。圖為會長李德怡(左)和陳熾牧師。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約區華人教育基金會近日開放2026年度獎學金申請，並於24日在法拉盛角聲福音廣場舉辦專題講座，由會長李德怡(Tina Lee)針對申請流程與準備重點進行說明，協助學生掌握申請要點、提升入選機會。

該會今年共提供四類、22個名額獎學金，金額從4000元至1萬元不等，對象為今年秋季即將入學的大學新生。申請條件包括GPA達3.5以上、提交推薦信與個人陳述，並需展現課外活動參與、社區服務及領導能力等綜合表現。

李德怡指出，基金會在審核申請時，並非僅以成績或標化考試分數作為唯一依據，而是綜合考量學生的整體發展與個人特質，「我們希望看到學生在社區中的參與，以及他們實際做了什麼、產生了什麼影響，」她說。

她表示，不少申請者在活動與經歷上相當豐富，但未能清楚說明自身角色與貢獻，導致評審難以判斷其實際影響力。因此，她建議學生在填寫履歷與申請資料時，應具體說明參與內容、負責角色及成果，而非僅列出活動名稱。

在個人陳述(essay)方面，她強調，內容應聚焦於個人目標、興趣與未來方向，並說明過去經歷如何與這些目標產生連結，以幫助評審更全面了解申請者。「讓我們知道你是誰、你想做什麼，以及你為什麼這樣選擇，」她說。

此外，她提醒學生務必提早準備申請所需文件，包括推薦信、成績單及財務資料等，並與學校或推薦人保持溝通，以確保在截止日前完成所有申請程序。她指出，許多學生因準備時間不足，影響整體申請品質。

在獎學金類別方面，基金會亦設有針對不同背景學生的專項支持，包括新移民獎學金及針對餐飲業家庭的獎學金。李德怡提醒，申請者須清楚填寫相關背景資訊，例如來美時間或家長從業情況，並提供相應證明，以確保符合資格，「有些學生其實符合條件，但沒有在申請中清楚說明，反而錯失機會，」她表示。

除獎學金外，基金會亦提供多項輔導資源，包括針對11年級學生的免費大學申請指導計畫，協助學生建立選校名單、撰寫申請文書及規劃申請流程。該計畫由歷屆獎學金得主主導，過往參與學生普遍反映，對申請理想學校具有重要幫助。

有意申請獎學金者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或發送短訊至(929)335-3537。

此外，基金會還將在本月27日晚8時，舉辦一場免費的大學申請準備線上講座，幫助學生了解大學申請過程及如何最有效地申請獎學金，講座可在以下網址登記報名參加：tinyurl.com/dfs26-collegeprep。

李德怡(左)和陳熾牧師介紹申請獎學金的攻略。(記者高雲兒╱攝影)
李德怡(左)和陳熾牧師介紹申請獎學金的攻略。(記者高雲兒╱攝影)

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