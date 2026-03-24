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孟昭文爭取聯邦150萬經費 為法拉盛建YMC新址

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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聯邦眾議員孟昭文23日宣布，為法拉盛YMCA爭取到150萬元聯邦資金，幫助該會在新址上建造全新的大樓。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
聯邦眾議員孟昭文23日宣布，為法拉盛YMCA爭取到150萬元聯邦資金，幫助該會在新址上建造全新的大樓。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

聯邦眾議員孟昭文23日宣布，為皇后區法拉盛YMCA爭取到150萬元聯邦資金，幫助該會在新址上建造全新的大樓。

現法拉盛YMCA位於北方大道和邦恩街(Bowne St.)街轉角處，該棟建築有100年歷史，設施老舊。新YMCA將設址37大道及39大道之間的138街，該場所現為停車場用地。新YMCA將占地6萬2000平方呎，並作為法拉盛廣場(Flushing Commons)商住混合開發案二期的項目之一。

孟昭文表示，這筆關鍵聯邦資金將幫助YMCA更好地服務法拉盛及周邊地區不斷增長的人口。這座全新且現代化的大樓，將擁有更多空間，提供更優質的服務，「我迫不及待地想看到這個項目完工」。

據悉，對比現有建築，新YMCA將擴增空間，為當地家庭、長者和青少年提供許多必要的項目與服務。新YMCA還將包括一個泳池，該泳池將是紐約市五大區所有YMCA分會中最大的泳池。新YMCA的建設預計將於今年6月動工，並於2028年完工。

大紐約區YMCA總裁兼執行長格林伯格(Sharon Greenberger)表示，20年來一直致力在法拉盛打造一個最先進的YMCA，更好地服務社區。在紀念法拉盛YMCA成立100周年之際，建立一個現代化與包容性的新空間，能讓能夠擴大服務範圍並加深影響力，讓所有人都蓬勃發展，得到所需的支持。

法拉盛 皇后區 紐約市

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