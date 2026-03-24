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康尼島月神公園3/28開放 慶「旋風」雲霄飛車99歲

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙(布魯克林)康尼島月神公園(Luna Park)將於本月28日重新開放迎客，並將以慶祝經典雲霄飛車「旋風」(Cyclone)99周年為開幕重頭戲。(取自月神公園官方網站)
布碌崙(布魯克林)康尼島月神公園(Luna Park)將於本月28日重新開放迎客，並將以慶祝經典雲霄飛車「旋風」(Cyclone)99周年為開幕重頭戲。(取自月神公園官方網站)

布碌崙(布魯克林)康尼島月神公園(Luna Park)將於本月28日(周六)重新開放迎客，並將以慶祝經典雲霄飛車「旋風」(Cyclone)99周年為開幕重頭戲。

月神公園方宣布，2026年的開幕季將在28日上午11時開始，周末將結合經典復古氛圍與刺激遊樂設施，舉辦為期兩天的慶祝活動。活動自周六開園揭開序幕，並於29日(周日)上午11時，以傳統的「蛋奶汽水(egg cream)」灑酒儀式為「旋風」雲霄飛車祝福，為慶典畫下高潮。現場亦將有多項遊樂設施、美食與海濱娛樂活動。

今年園區營運格外引人關注，因為著名的「旋風」雲霄飛車將於今年6月迎來99歲生日，並正式啟動2027年百周年慶倒數。為紀念此一里程碑，3月29日當天前99位搭乘旋風雲霄飛車的遊客，將可免費體驗一次乘坐，並獲贈經典蛋奶汽水。

中央娛樂國際公司(Central Amusement International)總裁暨執行長扎波拉(Alessandro Zamperla)表示，在迎接2026年營運季之際，全體團隊都滿懷感激與熱情。能夠延續康尼島無與倫比的遊樂傳統，並在紐約市持續保存、活化，同時為家庭打造難忘體驗，是一項莫大的榮耀。

開幕周末期間，遊客可於現場以優惠價格購買「Luna Boardwalk Pass」通行證，部分收益將捐助在地社區組織，如康尼島鯊魚隊(Coney Island Sharks)、Children of Promise，以及康尼島公共圖書館(Coney Island Public Library)。

營運時間方面，露娜公園將於4月2日至12日春假期間每日開放，之後至國殤紀念日(Memorial Day)前，逢周五、周六與周日開園，自紀念日周末後，則恢復每日營運。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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