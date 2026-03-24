我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

唐人街籃球俱樂部播「籃球禮讚」 拼湊集體記憶

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本次影展匯集了Alex Tiernan、Benjamin Manno、譚浩(Ho Tam)、張璐等八位創作者的作品。(記者曹馨元╱攝影)
本次影展匯集了Alex Tiernan、Benjamin Manno、譚浩(Ho Tam)、張璐等八位創作者的作品。(記者曹馨元╱攝影)

日前唐人街籃球俱樂部(Chinatown Basketball Club)攜手華埠共同發展機構，於曼哈頓華埠的中華第一浸信教會放映「籃球禮讚」(Basketball as Rituals)系列短片，講述籃球如何成為一場關於集體記憶的隱密儀式。

唐人街籃球俱樂部由藝術家張璐及策展人譚海俊(Herb Tam)於2019年創立。起初，這僅是四、五名文化從業者在街球文化激烈的紐約所開闢的一方小小天地。經過疫情期間的沉寂，如今的俱樂部每周都會在華埠哥倫布公園(Columbus Park)迎接數十至百餘名參與者，跨越各行業、性別及文化背景，而由其舉辦的年度秋季聯賽更有逾500人參加。

本次影展匯集了Alex Tiernan、Benjamin Manno、譚浩(Ho Tam)、張璐等八位創作者的作品；如同詩歌中的不同章節，這些紀錄片隨筆與蒙太奇，共同拼湊出籃球如何成為一種集體創作的表達。

從來自1997年哥倫布公園的珍貴剪影，到馬尼拉墓地貧民窟中近乎神聖的街球文化；從駐紮哥倫布公園近20年的「公園守護者」，到秋季聯賽熱血的中場表演。影片將鏡頭對準籃球本身，捕捉運動之中沉澱出的「禪意」、及集體運動賦予個體的社群歸屬感。

半世紀以來，哥倫布公園是屬於華埠青年的共同記憶，一代代居民在球場上長大。不過張璐說，唐人街籃球俱樂部作為由「社區外來人」創立的社團，並不試圖將華埠社區的文化敘事強加於自身，而是希望能更純粹地從籃球出發，建立既屬於個人、又屬於集體的當代記憶。

「哥倫布公園就像是華埠的客廳」，華埠共同發展機構執行總監陳作舟說；無論是充滿朝氣的青年球場，還是由長者主導的棋桌，不同世代在哥倫布公園交錯往來，帶有華埠文化烙印的記憶也在此生生不息。

唐人街籃球俱樂部攜手華埠共同發展機構，於中華第一浸信教會放映「籃球禮讚」(Bas...
唐人街籃球俱樂部攜手華埠共同發展機構，於中華第一浸信教會放映「籃球禮讚」(Basketball as Rituals)系列短片。(記者曹馨元╱攝影)

華埠

上一則

澤塔Zeta特許公立小學 法拉盛設立新校區

下一則

馬氏宗親聯歡 合唱「馬氏之歌」凝聚僑心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「我是炎黃子孫」演講賽 灣區選手多人獲獎

「我是炎黃子孫」演講賽 灣區選手多人獲獎
NBA／整個籃球家族源自於他 柯瑞打賭老爸將在退休儀式「落淚」

NBA／整個籃球家族源自於他 柯瑞打賭老爸將在退休儀式「落淚」
不只是勇士冠軍教頭 柯爾獲奧斯卡獎

不只是勇士冠軍教頭 柯爾獲奧斯卡獎
黃馬鼎「美國華埠」創作展 4/17芝城登場

黃馬鼎「美國華埠」創作展 4/17芝城登場

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒