唐人街籃球俱樂部播「籃球禮讚」 拼湊集體記憶

本次影展匯集了Alex Tiernan、Benjamin Manno、譚浩(Ho Tam)、張璐等八位創作者的作品。(記者曹馨元╱攝影)

日前唐人街籃球俱樂部(Chinatown Basketball Club)攜手華埠 共同發展機構，於曼哈頓華埠的中華第一浸信教會放映「籃球禮讚」(Basketball as Rituals)系列短片，講述籃球如何成為一場關於集體記憶的隱密儀式。

唐人街籃球俱樂部由藝術家張璐及策展人譚海俊(Herb Tam)於2019年創立。起初，這僅是四、五名文化從業者在街球文化激烈的紐約所開闢的一方小小天地。經過疫情期間的沉寂，如今的俱樂部每周都會在華埠哥倫布公園(Columbus Park)迎接數十至百餘名參與者，跨越各行業、性別及文化背景，而由其舉辦的年度秋季聯賽更有逾500人參加。

本次影展匯集了Alex Tiernan、Benjamin Manno、譚浩(Ho Tam)、張璐等八位創作者的作品；如同詩歌中的不同章節，這些紀錄片隨筆與蒙太奇，共同拼湊出籃球如何成為一種集體創作的表達。

從來自1997年哥倫布公園的珍貴剪影，到馬尼拉墓地貧民窟中近乎神聖的街球文化；從駐紮哥倫布公園近20年的「公園守護者」，到秋季聯賽熱血的中場表演。影片將鏡頭對準籃球本身，捕捉運動之中沉澱出的「禪意」、及集體運動賦予個體的社群歸屬感。

半世紀以來，哥倫布公園是屬於華埠青年的共同記憶，一代代居民在球場上長大。不過張璐說，唐人街籃球俱樂部作為由「社區外來人」創立的社團，並不試圖將華埠社區的文化敘事強加於自身，而是希望能更純粹地從籃球出發，建立既屬於個人、又屬於集體的當代記憶。

「哥倫布公園就像是華埠的客廳」，華埠共同發展機構執行總監陳作舟說；無論是充滿朝氣的青年球場，還是由長者主導的棋桌，不同世代在哥倫布公園交錯往來，帶有華埠文化烙印的記憶也在此生生不息。