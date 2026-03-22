「聲在福中」 藝展 鼓勵福州移民身分認同

福州姐妹張啟新(左)和方舒予(右)表示，本次的展覽以「無須道歉」作為起點，雖以特定族群為核心，但最終仍是希望觀者能透過不同年代移民的文化看見自身的縮影，並為自己的根由衷感到驕傲。(記者馬璿╱攝影)

由福州姐妹(Fuzhou Sisters)舉辦的藝術展覽「聲在福中」(Unapologetically Fuzhounese)近期於紐約重音姐妹(Accent Sisters)登場，邀請逾20位藝術家以多元媒介展現身為福州移民 的身分認同。福州姐妹張啟新和方舒予表示，本次的展覽以「無須道歉」作為起點，雖以特定族群為核心，但最終仍是希望觀者能透過不同年代移民的文化看見自身的縮影，並為自己的根由衷感到驕傲。

張啟新和方舒予指出，福州人在華人社群與移民敘事中經常是存在卻不顯眼的角色，無論是在餐飲、勞動或語言使用上，時常有著代表性過低的困境。所以相較於去年展覽「新地、同根」較偏向回顧與感恩身分的創作方向，這次展覽更明確地展現「無需自慚形穢」的踏實態度。方舒予也強調，「身為移民、身為福州人，本來就是一件自然、正常，也很值得被肯定的事情。」

他們也點出，雖然展覽以福州人的生命經驗為核心，策展方向並未將視角限縮在單一社群。此次刻意邀請不同背景的藝術家參與，其中也包括非福州出身、但在身分探索與移民經驗上具有共通性的創作者，希望讓展覽向更廣泛的移民處境敞開。

為呼應移民主題的廣泛度，他們希望將展場設定成「流動的敘事」，從較為抽象、貼近當代年輕世代關注的議題，逐步過渡到與福州文化根系、儀式與記憶相關的創作。此舉是希望不僅年輕觀眾或許能在其中找到重新認識自身來處的線索，長輩在觀看時，也可能產生回顧自身歷史的共鳴，在雙語介紹的輔助下，即便是不熟悉福州文化的外族裔觀眾，也能透過這些作品，更立體地理解這個社群，並從中反思自身的文化。

其中一件亮點作品，是由書法家、詠春傳承者與中醫背景藝術家張炳鋒與福州姐妹一起創作的裝置作品「字瀑」。取材自藝術家多年來每日書寫、練習所累積的書法草稿，原本只是被他視為日常練功後可被丟棄的紙張，在福州姐妹眼中，實為一種長年堅持、不斷流動的生命狀態。「字瀑」以行書、草書與楷書交錯鋪陳，文字如瀑布般傾瀉而下，象徵一種不間斷的傳承與延續。

此外，展覽開幕當日正逢全美的「停工、停課、不消費」(no work, no school, no shopping)罷工，福州姐妹在演說時也表示，希望大眾能透過社群的凝聚、陪伴、分享反思移民正義的議題，而藝術更是一種當代重要的表達方式。

裝置作品「字瀑」取材自藝術家張炳鋒多年來每日書寫、練習所累積的書法草稿，原本只是被他視為日常練功後可被丟棄的紙張，在福州姐妹眼中，實為一種長年堅持、不斷流動的生命狀態。(記者馬璿╱攝影)

展覽「聲在福中」共同藉由繪畫、拼貼、裝置、攝影與影片等不同形式，詮釋移民多元樣貌。圖為藝術家Mei Zheng的作品「2001-Ongoing」，將其來往紐約與福州的生活體驗以檔案拼貼形式展現。(記者馬璿╱攝影)

展覽「聲在福中」共同藉由繪畫、拼貼、裝置、攝影與影片等不同形式，詮釋移民多元樣貌。上為藝術家Yuwei Pan作品「路過」，下為Emily Zheng的命運。(記者馬璿╱攝影)