紐約商家不得拒收現金 新法上路

新法上路，未來全州零售商店與食品業者，在面對面交易中原則上都不能拒絕現金付款，違者將面臨罰款。(記者戴慈慧╱攝影)

在信用卡與行動支付 日益普及之際，紐約州 立法確保現金仍可使用。一項要求商家不得拒收現金的州法將從21日起生效，未來全州零售商店與食品業者，在面對面交易中，原則上都須接受現金付款，違者將面臨罰款。

紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)日前發布消費者提醒指出，商家不得要求顧客只能使用信用卡、簽帳卡或電子支付，也不得因顧客使用現金而收取更高費用或設定不利條件。她表示，這項法律的核心在於保障消費者選擇權，「所有紐約人都應該能夠使用現金完成日常交易」。

新法適用於各類「面對面」交易，包括餐廳、咖啡店、便利商店及一般零售業者等。若商家違反規定，首次違規最高可罰1000元，重犯最高罰1500元，屬於民事罰則，由相關執法單位負責執行。

這項立法被視為對近年「無現金商店」快速增加的回應。根據聯邦存款保險公司(FDIC)調查，美國仍有一定比例家庭屬於「無銀行帳戶」(unbanked)或「銀行服務不足」(underbanked)，這些族群在日常消費上高度依賴現金。紐約州議員認為，在公共生活中全面排除現金，可能加劇經濟與數位落差。

新法同時設有若干例外條款。首先，商家可拒收面額超過20元的鈔票；其次，透過網路、電話或郵寄方式進行的非面對面交易，不在強制收現範圍內。此外，部分商家可透過設置「現金轉卡」設備，讓顧客將現金轉為預付卡再進行消費，以符合規定；但此類設備不得收取額外費用，且最低儲值門檻不得高於1元。

部分商家關注營運層面的影響。現金交易涉及找零、點鈔、存款及安全管理等程序，可能增加人力與時間成本。過去採取無現金模式的業者，多半正是基於效率與安全考量，如今須重新調整收銀與營運流程。

隨著新法上路，州檢察長辦公室也提醒消費者，若遇到商家拒收現金或對現金支付設下不合理限制，可向主管機關提出申訴。