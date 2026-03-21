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紐約中華公所常務議員完成改選

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約中華公所於19日舉行全體議員大會，並改選年度常務議員，上屆常務議員今年幾乎全部再 度當選。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約中華公所於19日舉行全體議員大會，並改選年度常務議員，上屆常務議員今年幾乎全部再 度當選。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公所(CCBA)於19日在曼哈頓華埠舉行全體議員大會，改選年度常務議員，上屆常務議員今年幾乎全部再度當選，僅紐約朱沛國堂接替紐約中山同鄉會入選；候補常務議員名額則由三個下屬僑團取得。

按照慣例，中華公所常務議員選舉每年舉行，本次大會為主席伍銳賢再度上任後所主持的首次會議。除公所屬下的紐約台山寧陽會館、美東聯成公所、紐約安良工商總會、紐約協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂和中國國民黨駐美東支部七大僑團為當然議員外，其餘的12席常務議員和三席候補議員都在當日經選舉產生。

投票現場有66位議員出席，超過規定最低人數，由公所主席伍銳賢發票；每位議員可投最多12票，若超過12票則按廢票論。經過唱票和記票，最終常務議員名單為紐約龍岡親義公所、紐約鶴山公所、紐約伍胥山公所、紐約李氏總分所、紐約至德三德公所、紐約梅氏公所、紐約昭倫公所、海晏同鄉會、紐約華裔美國退伍軍人會、紐約開平同鄉會、恩平同鄉會和紐約朱沛國堂。

候補常務議員為紐約中山同鄉會、黃氏宗親會和美東番禺同鄉會。

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