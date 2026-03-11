孟昭文線上記者會 批ICE執法衝擊亞裔社區

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文，10日與明尼蘇達州亞裔民選官員及社區組織代表舉行線上記者會，批評聯邦移民執法行動在部分地區引發恐慌。(視頻會議截圖)

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文 ，10日與明尼蘇達州亞裔民選官員及社區組織代表舉行線上記者會，批評聯邦移民 執法行動在部分地區引發恐慌，並呼籲加強對移民與海關執法局(ICE )及國土安全部(DHS)的監督，同時推動立法保護東南亞裔難民群體。

孟昭文表示，近期多地亞裔居民反映，移民執法行動令社區氣氛緊張，「不論是否為公民或合法移民，很多人現在出門都隨身攜帶護照」，擔心因口音或外貌而被誤認身分。她指出，亞裔社區在移民政策討論中常被忽視，但事實上同樣受到執法政策影響。

她提到明尼蘇達州一宗備受關注的案例：當地56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯，下同)在未出示搜查令的情況下，被執法人員破門帶出屋外。當時氣溫低於零度，他僅穿內衣與拖鞋站在戶外。執法人員將其帶走後才發現抓錯人，最終將他送回家中，但未作出解釋或道歉。

亞裔領袖聯盟(Coalition of Asian American Leaders)執行主任熊韜美(ThaoMee Xiong)表示，近期部分亞裔居民因擔心遭到拘留而不敢外出工作或購物，一些家庭甚至開始隨身攜帶護照或移民文件。她指出，在一些案件中，即使當事人攜帶身分證明文件，執法人員也未必會查看，因此社區組織建議居民僅攜帶證件副本，以免文件被沒收或遺失後難以重新申請。

孟昭文表示，CAPAC將支持包括「東南亞裔驅逐救濟法案」(Southeast Asian Deportation Relief Act)在內的立法。她指出，該法案旨在停止對部分東南亞裔難民的遣返，並為他們提供在美國合法生活與工作的途徑。