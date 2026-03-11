我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

孟昭文線上記者會 批ICE執法衝擊亞裔社區

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文，10日與明尼蘇達州亞裔民選官員及社區組織代表舉行線上記者會，批評聯邦移民執法行動在部分地區引發恐慌。(視頻會議截圖)
國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文，10日與明尼蘇達州亞裔民選官員及社區組織代表舉行線上記者會，批評聯邦移民執法行動在部分地區引發恐慌。(視頻會議截圖)

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文，10日與明尼蘇達州亞裔民選官員及社區組織代表舉行線上記者會，批評聯邦移民執法行動在部分地區引發恐慌，並呼籲加強對移民與海關執法局(ICE)及國土安全部(DHS)的監督，同時推動立法保護東南亞裔難民群體。

孟昭文表示，近期多地亞裔居民反映，移民執法行動令社區氣氛緊張，「不論是否為公民或合法移民，很多人現在出門都隨身攜帶護照」，擔心因口音或外貌而被誤認身分。她指出，亞裔社區在移民政策討論中常被忽視，但事實上同樣受到執法政策影響。

她提到明尼蘇達州一宗備受關注的案例：當地56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯，下同)在未出示搜查令的情況下，被執法人員破門帶出屋外。當時氣溫低於零度，他僅穿內衣與拖鞋站在戶外。執法人員將其帶走後才發現抓錯人，最終將他送回家中，但未作出解釋或道歉。

亞裔領袖聯盟(Coalition of Asian American Leaders)執行主任熊韜美(ThaoMee Xiong)表示，近期部分亞裔居民因擔心遭到拘留而不敢外出工作或購物，一些家庭甚至開始隨身攜帶護照或移民文件。她指出，在一些案件中，即使當事人攜帶身分證明文件，執法人員也未必會查看，因此社區組織建議居民僅攜帶證件副本，以免文件被沒收或遺失後難以重新申請。

孟昭文表示，CAPAC將支持包括「東南亞裔驅逐救濟法案」(Southeast Asian Deportation Relief Act)在內的立法。她指出，該法案旨在停止對部分東南亞裔難民的遣返，並為他們提供在美國合法生活與工作的途徑。

世報陪您半世紀

移民 孟昭文 ICE

上一則

法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕 為滿足中國城金融需求再創生力軍

下一則

紐約采風／電玩小精靈45周年 佩利博物館展出黃色圓點傳奇
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

哥大學生遭ICE逮捕 市警公布執法錄像

哥大學生遭ICE逮捕 市警公布執法錄像
晤邊境沙皇 霍楚：紐約不會有大規模ICE執法

晤邊境沙皇 霍楚：紐約不會有大規模ICE執法
市議會審庇護執行 團體雨中聲援

市議會審庇護執行 團體雨中聲援
ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

2026-03-10 13:35

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元