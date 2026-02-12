我的頻道

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

長島市農曆新年慶典17日登場 抽獎、舞獅巡遊活動多

記者鄭怡嫣／紐約報導
長島市共同發展機構宣布將在本月17日至3月3日間，舉辦第五屆「長島市農曆新年慶典」。(長島市共同發展機構提供)
長島市共同發展機構宣布將在本月17日至3月3日間，舉辦第五屆「長島市農曆新年慶典」。(長島市共同發展機構提供)

非營利組織長島市共同發展機構(LIC Partnership)宣布，將在本月17日至3月3日間，舉辦第五屆「長島市農曆新年慶典」，迎接丙午馬年，向長島市快速成長的亞裔社群致敬。

為期兩周的活動期間，本地機構及商家與機構將推出超過50項以農曆新年為主題的活動與優惠，適合各年齡層的居民與訪客參與。內容涵蓋文化表演、節慶特別菜單等多元體驗。

根據主辦方，慶典高潮之一為在本月27日(周五)下午4時在傑克森大道(Jackson Avenue)舉行的舞獅巡遊。舞獅隊將於下午4時，從28街與42路交界處出發，下午4時45分在Rafferty Triangle短暫停留，並於約5時20分抵達紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1廣場。

此外在本月22日(周日)上午11時30分至下午5時期間，紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works)將在動態影像博物館(Museum of the Moving Image)舉辦適合闔家觀賞的傳統布袋戲生肖主題演出「好棒啊！馬」。演出結束後，操偶師也將介紹並講解他們親手製作的戲偶。

21日下午3時至5時間，長島市文化實驗場(Culture Lab LIC)還將舉辦現代水墨藝術家的座談與現場示範活動，聚焦中國傳統水墨藝術在當代語境中的創新與轉化。

長島市共同發展機構表示，在2026年，所有優惠與活動，都將收錄於該機構的全新本地獎勵平台「LICPerks」上的特別版農曆新年電子護照。參與者可在各合作機構或商家處，掃描二維碼兌換優惠並完成活動簽到。簽到後即可參加抽獎，贏取多項精彩獎品，包括捷藍航空(JetBlue)機票、動態影像博物館門票、健身體驗課程、本地餐廳禮品卡及商家周邊商品等。

更多活動及優惠詳情，請參閱機構LICLNY.com。

