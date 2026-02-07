我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

紐約海港博物館慶馬年 免費賞舞獅 還有「舞獅紙鏈DIY」

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為迎接農曆新年，毗鄰曼哈頓華埠的南街海港博物館將於15日舉辦系列慶祝活動。(圖／主辦方提供)
為迎接農曆新年，毗鄰曼哈頓華埠的南街海港博物館將於15日舉辦系列慶祝活動。(圖／主辦方提供)

為迎接農曆新年，毗鄰曼哈頓華埠的南街海港博物館(South Street Seaport Museum)將於15日舉辦系列慶祝活動，包括博物館免費入場、多場舞獅表演，以及適合親子同樂的手作體驗，邀請民眾共迎馬年。

活動當日下午2時，熱鬧舞獅將率先登上於1885年建造的百年高桅帆船「韋弗特里號」(Wavertree)，在甲板上帶來熱鬧演出。隨後獅隊將沿富爾頓街(Fulton Street)遊行，途經地標性街區舍默霍恩街排屋(Schermerhorn Row)。第二場舞獅表演將於下午2時30分在水街(Water Street)的海港博物館展廳前登場；下午3時另安排舞獅合影時段，供親子家庭拍照留念。

此外，下午2時30分至4時30分，現場也將設有海事主題手作活動。民眾可運用彩色紙鏈，參考海上通訊信號旗的設計元素，親手製作獨一無二的中式「舞獅紙鏈」(Lion Chain)裝飾並帶回家，為新年增添節慶氣氛。

主辦單位指出，民眾亦可憑當日門票參觀海港博物館各項設施，包括登上停靠在16號碼頭的兩艘百年船隻，並前往博物館體驗三層樓的沉浸式展覽「航海之城」(Maritime City)。

南街海港博物館成立於1967年，位於紐約歷史港區核心地帶，致力保存與詮釋紐約作為世界級港口城市的歷史，館內收藏豐富藝術與文物，並設有海事資料圖書館、展覽與教育空間、19世紀印刷工坊及多艘歷史船艦，共同訴說「紐約起源之地」的故事。

舞獅表演與手作活動皆包含於博物館免費普通門票內，主辦單位鼓勵民眾事先於線上登記(https://shorturl.at/wOS4O)，現場亦將視空間情況開放候補。其中，手作活動自由入場，名額有限，最後入場時間為下午4時30分。

親子 華埠 曼哈頓

上一則

曼哈頓市府大樓穹頂今夏首開放 免費導覽、飽覽360度市景

下一則

白文松古琴音樂會 多首作品美國首演
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　
入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度
紐約女襲擊三名戴頭巾穆斯林被捕 受害者僅12歲

紐約女襲擊三名戴頭巾穆斯林被捕 受害者僅12歲

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買