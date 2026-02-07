紐約海港博物館慶馬年 免費賞舞獅 還有「舞獅紙鏈DIY」

為迎接農曆新年，毗鄰曼哈頓華埠的南街海港博物館將於15日舉辦系列慶祝活動。(圖／主辦方提供)

為迎接農曆新年，毗鄰曼哈頓華埠 的南街海港博物館(South Street Seaport Museum)將於15日舉辦系列慶祝活動，包括博物館免費入場、多場舞獅表演，以及適合親子 同樂的手作體驗，邀請民眾共迎馬年。

活動當日下午2時，熱鬧舞獅將率先登上於1885年建造的百年高桅帆船「韋弗特里號」(Wavertree)，在甲板上帶來熱鬧演出。隨後獅隊將沿富爾頓街(Fulton Street)遊行，途經地標性街區舍默霍恩街排屋(Schermerhorn Row)。第二場舞獅表演將於下午2時30分在水街(Water Street)的海港博物館展廳前登場；下午3時另安排舞獅合影時段，供親子家庭拍照留念。

此外，下午2時30分至4時30分，現場也將設有海事主題手作活動。民眾可運用彩色紙鏈，參考海上通訊信號旗的設計元素，親手製作獨一無二的中式「舞獅紙鏈」(Lion Chain)裝飾並帶回家，為新年增添節慶氣氛。

主辦單位指出，民眾亦可憑當日門票參觀海港博物館各項設施，包括登上停靠在16號碼頭的兩艘百年船隻，並前往博物館體驗三層樓的沉浸式展覽「航海之城」(Maritime City)。

南街海港博物館成立於1967年，位於紐約歷史港區核心地帶，致力保存與詮釋紐約作為世界級港口城市的歷史，館內收藏豐富藝術與文物，並設有海事資料圖書館、展覽與教育空間、19世紀印刷工坊及多艘歷史船艦，共同訴說「紐約起源之地」的故事。

舞獅表演與手作活動皆包含於博物館免費普通門票內，主辦單位鼓勵民眾事先於線上登記(https://shorturl.at/wOS4O)，現場亦將視空間情況開放候補。其中，手作活動自由入場，名額有限，最後入場時間為下午4時30分。