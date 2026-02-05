布碌崙亞裔民安隊餐會 謝南區分局

為感謝布碌崙(布魯克林)南區市警局分局對社區治安的付出，布碌崙亞裔民安隊於8大道舉辦感恩餐會。(記者馬璿／攝影)

為感謝布碌崙 (布魯克林)南區市警局分局對社區治安的付出，布碌崙亞裔 民安隊於8大道 舉辦感恩餐會，邀請布碌崙南區勤務中心指揮官助理警司明齊(Charles Minch)，以及多個華社當地分局警員參與。明齊表示，新年期間分局將持續維護社區安全，民眾若遇到任何問題都可向當地警局求助。

當日活動於8大道的金輝海鮮城舉行，共邀請逾50位分局警員、社區事務官及當地社區領袖參與。亞裔民安隊隊長劉寶枝表示，民安隊每年都會跟南區勤務中心互動，南布碌崙13個當地分局也都相當關注華社與當地企業，每每有問題都會第一時間協助解決。而隨著農曆新年即將到來，劉寶枝則表示，每個分局的指揮官都對新年非常熟悉，也有足夠的文化敏感度，能理解華人過新年的種種習俗和傳統，讓警民關係有正向的幫助。

明齊也表示，新年期間分局也將持續維護社區安全，也會在8大道部署流動警用指揮卡車，讓新年特別熱鬧的街區多了一層保障，亦能更快速、有效率地預防春節可能發生的竊案和臨時狀況。他呼籲，新年期間分局仍會在崗位上努力，民眾若有任何問題或是需要幫助的地方，都可以隨時前往離自家最近的分局或是卡車求助。

當日活動包含62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)、市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、68局長達沙羅(John Dasaro)、72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)等分局局長外，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)辦公室高級顧問趙靖桉亦表彰南區勤務中心與亞裔民安隊，美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、三山會館常務副主席王永應等人皆出席。