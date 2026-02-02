福州亭江中學校友之家 為大埔火災募捐逾10萬

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
美國福州亭江中學校友之家舉行「為香港大埔宏福苑火災受難同胞募捐活動」善款交付發布會。(記者曹馨元╱攝影)
美國福州亭江中學校友之家舉行「為香港大埔宏福苑火災受難同胞募捐活動」善款交付發布會。(記者曹馨元╱攝影)

2月1日，美國福州亭江中學校友之家在曼哈頓華埠舉行「為香港大埔宏福苑火災受難同胞募捐活動」善款交付發布會。主辦方表示，在數百名校友的參與下，此次共募得善款10萬8888元。

大埔宏福苑去年11月26日發生的五級火災造成168人罹難，震動社會。火災發生後，美國福州亭江中學校友亦深感痛心。在執行長楊紀輝的帶領下，校友之家於去年12月4日發起募捐行動，號召校友及社會各界伸出援手，支援受災同胞。

募捐活動得到校友踴躍響應，並同時獲得美國福建婦女友好聯盟總會、閩安中學校友、僑中校友、美國上心下戒法師弟子、福高愛心人士及燕燕舞蹈團隊的樂捐。至截止日，共有588位募捐者參與，累積募得善款10萬8888元。

校友之家表示，所有善款已於今年1月9日透過銀行國際匯款方式，全數匯入香港特別行政區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」帳戶，專項用於災後緊急救援及相關善後援助。主辦方強調，整個募捐及匯款過程，始終堅持公開透明原則，確保善款去向清晰。

校友之家表示，此次募款不僅凝聚校友情誼，也展現海外華人關懷同胞、互助互愛的精神。未來將持續串聯校友力量，投入社區與公益事務，回饋社會。

記者會上，楊紀輝代表主辦單位宣讀感謝函，感謝校友及社會各界對募款活動的支持。適逢馬年新春將至，數十名與會人士也向海內外校友拜年，祝福新春愉快、身體健康、馬年吉祥。

宏福苑 香港 華埠

