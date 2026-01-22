自掃門前雪還不夠 何時需清理人行道積雪 市府有規定

居民在暴雪後須及時清理人行道積雪，否則會被罰款。(記者胡聲橋╱攝影)

各人自掃門前雪被認為是一種基本的道德規範。不過在紐約，自掃門前雪還不夠，當地法律規定，房主和商家必須清理自家門前人行道上的積雪，否則會收到市清潔局開的罰款單；不僅如此，如果在不清理人行道積雪的情況下有人滑倒摔傷，那將是房主或住戶的責任。這個冬季紐約已經下了好幾場大雪，或許不少人想問，房主或住戶在暴雪之後多長時間內必須鏟去人行道上的積雪呢？

首先，紐約市 規定，業主、住戶或商家必須清理人行道和其他行人通道上的積雪和冰塊，以確保行人能夠通行，通道的寬度至少為4呎(約1.2 米)。此外，消防栓、雨水井和人行道坡道周圍的積雪和冰塊也必須清理乾淨。

負責除雪工作的市清潔局(Department of Sanitation)介紹，清理積雪的時間取決於降雪介紹的時間。如果降雪在上午7時至下午4時59分之間停止，則必須在四小時內清理出一條通道；如果降雪在下午5時至晚上8時59分之間停止，則必須之後14個小時內完成鏟雪；如果降雪在夜間停止(晚上9時至次日早上6時59分)，則必須在次日上午11時之前清除人行道上的積雪。

根據市清潔局的規定，如果降雪在晚上7時之前結束，建築物的業主或住戶必須在次日早上9時前清理一條通道；除此以外，還有一種可以接受的方法就是在人行道上撒鹽。

如果未按時清理人行道上的積雪，市清潔局工作人員可以酌情開出罰單 。首次未按時清理人行道上的積雪可以被罰款100至150元，之後每次的罰款金額為150至350元。

市清潔局還強調，業主或住戶不得將積雪推、吹或鏟到街上。