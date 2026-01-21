我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

華社迎新春 中國民俗文化節2月7日在法拉盛登場

記者高雲兒／紐約報導
「2026第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」將於2月7日(周六)上午11時至下午4時30分，在皇后區法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行。(記者高雲兒／攝影)
「2026第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」將於2月7日(周六)上午11時至下午4時30分，在皇后區法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行。(記者高雲兒／攝影)

紐約華人社團聯席會近日舉行記者會，宣布「2026第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」將於2月7日(周六)上午11時至下午4時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，邀請社區民眾共迎農曆新年。

主辦方表示，本屆民俗文化節將延續「年味最足、互動最強、文化最濃」的特色，並在往年基礎上升級，持續以弘揚中華傳統文化、促進中美民間交流為宗旨，同時幫助在美成長的華裔二代、三代更深入認識文化根脈。該活動自創辦以來已成功舉辦八屆，累計吸引逾2000人次參與，深受社區與主流社會好評。

活動當天將設置多項文化體驗內容，包括書法家劉雲強、王孔源及武福生現場揮毫書寫春聯贈送，剪紙藝術家沈靜茹現場展示剪紙技藝並贈送作品，另有捏氣球、臉部彩繪、紅包燈籠、立體春字、現場繪畫、手工串珠、捏麵人等傳統手作體驗，讓不同年齡層的民眾都能親身參與，感受春節文化的趣味與內涵。

美食區同樣是活動一大亮點，將匯集北方年貨、老北京糖葫蘆、廣西油茶、台灣客家小吃及棉花糖等多樣風味，讓民眾在一站式體驗中感受「過大年」的熱鬧氛圍。

舞台演出方面，現場將呈現京劇、太極、武術、民族舞、現代舞、青少年漢服秀，並安排美中音樂家協會歌唱家登台獻唱，展現傳統與現代交融的多元藝術風貌。

主辦方同時招募青年志工參與活動協助，完成服務者可獲得社區服務證書。此外，活動亦開放數十個攤位供個人與企業報名參與，攤位費用為250元，名額有限。有關活動詳情、攤位報名或志工諮詢，可聯絡劉豫(646)321-8619、謝剛(917)930-0219或陳梅(718)353-7726。

華人 法拉盛 春節

上一則

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

下一則

華裔母子申請學費減免受阻 賀立寧助達陣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷
紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」

紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」
中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證
法拉盛二級大火 暫無人員傷亡

法拉盛二級大火 暫無人員傷亡

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲