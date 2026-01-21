華社迎新春 中國民俗文化節2月7日在法拉盛登場

「2026第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」將於2月7日(周六)上午11時至下午4時30分，在皇后區法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行。(記者高雲兒／攝影)

紐約華人 社團聯席會近日舉行記者會，宣布「2026第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節」將於2月7日(周六)上午11時至下午4時30分，在法拉盛 喜來登酒店二樓宴會廳舉行，邀請社區民眾共迎農曆新年。

主辦方表示，本屆民俗文化節將延續「年味最足、互動最強、文化最濃」的特色，並在往年基礎上升級，持續以弘揚中華傳統文化、促進中美民間交流為宗旨，同時幫助在美成長的華裔二代、三代更深入認識文化根脈。該活動自創辦以來已成功舉辦八屆，累計吸引逾2000人次參與，深受社區與主流社會好評。

活動當天將設置多項文化體驗內容，包括書法家劉雲強、王孔源及武福生現場揮毫書寫春聯贈送，剪紙藝術家沈靜茹現場展示剪紙技藝並贈送作品，另有捏氣球、臉部彩繪、紅包燈籠、立體春字、現場繪畫、手工串珠、捏麵人等傳統手作體驗，讓不同年齡層的民眾都能親身參與，感受春節 文化的趣味與內涵。

美食區同樣是活動一大亮點，將匯集北方年貨、老北京糖葫蘆、廣西油茶、台灣客家小吃及棉花糖等多樣風味，讓民眾在一站式體驗中感受「過大年」的熱鬧氛圍。

舞台演出方面，現場將呈現京劇、太極、武術、民族舞、現代舞、青少年漢服秀，並安排美中音樂家協會歌唱家登台獻唱，展現傳統與現代交融的多元藝術風貌。

主辦方同時招募青年志工參與活動協助，完成服務者可獲得社區服務證書。此外，活動亦開放數十個攤位供個人與企業報名參與，攤位費用為250元，名額有限。有關活動詳情、攤位報名或志工諮詢，可聯絡劉豫(646)321-8619、謝剛(917)930-0219或陳梅(718)353-7726。