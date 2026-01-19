國慶日酒駕闖下東城公園致4死7傷 判24年至終身監禁

酒後駕駛衝入曼哈頓下東城公園，導致正在慶祝國慶的人群四死七傷的肇事司機海登(Daniel Hyden)二級謀殺罪名成立，被頂格判處24年至終身監禁。(路透)

紐約州 高等法院日前宣布，判處在2024年國慶日當天因酒後駕車衝撞公園內人群，導致大規模傷亡而獲罪的肇事者海登(Daniel Hyden)24年至終身監禁。

根據法庭文件和此前的報導，海登在2024年7月4日晚間酒後駕駛一輛福特皮卡車，行至曼哈頓 水街(Water St.)時，他先以每小時39哩的速度闖過停車標誌，又繼續加速至每小時54哩，進入施工路段。在道路變窄的施工區域內，海登所駕的車輛失控並衝上人行道，連續撞擊施工圍欄和位於路邊的下東城克雷爾斯鉤公園(Corlears Hook Park)的鐵絲圍欄。最終，車輛衝入並撞擊了正在公園內聚集慶祝國慶日的人群。

起訴書揭露的細節顯示，海登在整個車禍過程中，全程將油門踩到底，直到撞入人群中的前半秒才踩下煞車踏板。而在撞人後，他還曾試圖倒車逃逸，但被現場民眾拔掉車鑰匙。海登隨後被趕赴現場的警察逮捕。他的行為導致四名受害者被捲入車底，其中三人當場死亡，還有一人在被送醫數日後宣告不治。另有七名旁人被飛濺的碎片砸傷，其中四人傷勢較重，留下日後行走不便的後遺症。

2025年11月3日，來自新澤西州 的海登被裁定犯有四項二級謀殺罪(Murder)、一項嚴重車輛過失致死罪(Aggravated Vehicular Homicide)、四項二級襲擊罪(Assualt)和兩項三級襲擊輕罪。法院在今年1月16日作出裁決，判處海登24年至終身監禁。

根據紐約州刑法，在普通致人死亡的案件中，二級謀殺為頂格罪名，最高可判處25年至終身監禁。這意味著，海登所獲之刑已屬紐約州的頂格判罰。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，刑期無法挽回生命與創傷，只能給予生者些許慰藉。他並強調：酒後切勿駕車，否則害人害己。