我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

台大EMBA捐血馬拉松 18日號召做公益

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由台灣大學EMBA校友發起的「台大EMBA全球捐血馬拉松」持續於全球多地接力舉行，紐約站活動將於18日在法拉盛華僑文教服務中心舉辦。(大紐約區台大校友會提供)
由台灣大學EMBA校友發起的「台大EMBA全球捐血馬拉松」持續於全球多地接力舉行，紐約站活動將於18日在法拉盛華僑文教服務中心舉辦。(大紐約區台大校友會提供)

由台灣大學EMBA校友發起的「台大EMBA全球捐血馬拉松」持續於全球多地接力舉行，紐約站活動將於18日在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉辦，號召大紐約地區僑胞及社區民眾參與捐血公益行動。

本次全球捐血行動由台灣大學EMBA校友基金會發起，活動自1月初於台灣展開，並陸續在多個城市同步舉行，包括澳洲、美國及亞洲多地，透過跨城市接力方式推動捐血公益。紐約為其中一站，由台大EMBA紐約區校友及台大校友會共同協辦。

主辦單位表示，冬季期間血庫存量普遍吃緊，希望透過此次活動，結合僑界力量，協助補充醫療用血需求。活動當天將由合格捐血機構進駐，提供完整捐血流程與現場協助。

本次活動中，更有多位醫界人士與校友家庭以實際行動參與公益。來自台灣的醫師林志文帶兒子返抵紐約參與捐血；清華校友鍾葳、黃昆山等，除親自預約報名捐血外，也主動鼓勵子女一同參與。此外，亦有多位年輕世代特別自外地飛抵紐約參加活動，展現跨校、跨世代共同投入公益的行動力。

活動亦獲得多個僑界團體支持，包括世界華人工商婦女企管協會紐約分會，協助志工動員與現場行政支援，確保活動順利進行。

主辦單位指出，未來也將持續透過校友與社區網絡，推動各類公益活動，促進僑界交流與社會參與。

活動將於18日(周日)中午至傍晚於華僑文教服務中心舉行，相關捐血事宜可向主辦單位洽詢。

台大 法拉盛

上一則

台紡織業紐約參展 搶攻美商機

下一則

「雷達之下」戲劇節 1500張門票免費送
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議
100億元托育補助遭凍結5州提告 法官要川普政府恢復發放

100億元托育補助遭凍結5州提告 法官要川普政府恢復發放
無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照
紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場