台大EMBA捐血馬拉松 18日號召做公益

由台灣大學EMBA校友發起的「台大 EMBA全球捐血馬拉松」持續於全球多地接力舉行，紐約站活動將於18日在法拉盛 紐約華僑文教服務中心舉辦，號召大紐約地區僑胞及社區民眾參與捐血公益行動。

本次全球捐血行動由台灣大學EMBA校友基金會發起，活動自1月初於台灣展開，並陸續在多個城市同步舉行，包括澳洲、美國及亞洲多地，透過跨城市接力方式推動捐血公益。紐約為其中一站，由台大EMBA紐約區校友及台大校友會共同協辦。

主辦單位表示，冬季期間血庫存量普遍吃緊，希望透過此次活動，結合僑界力量，協助補充醫療用血需求。活動當天將由合格捐血機構進駐，提供完整捐血流程與現場協助。

本次活動中，更有多位醫界人士與校友家庭以實際行動參與公益。來自台灣的醫師林志文帶兒子返抵紐約參與捐血；清華校友鍾葳、黃昆山等，除親自預約報名捐血外，也主動鼓勵子女一同參與。此外，亦有多位年輕世代特別自外地飛抵紐約參加活動，展現跨校、跨世代共同投入公益的行動力。

活動亦獲得多個僑界團體支持，包括世界華人工商婦女企管協會紐約分會，協助志工動員與現場行政支援，確保活動順利進行。

主辦單位指出，未來也將持續透過校友與社區網絡，推動各類公益活動，促進僑界交流與社會參與。

活動將於18日(周日)中午至傍晚於華僑文教服務中心舉行，相關捐血事宜可向主辦單位洽詢。