南海順德同鄉會 陳秀瓊新任主席

紐約南海順德同鄉會舉辦第78屆職員換屆儀式，由陳秀瓊擔任主席。(同鄉會提供)

紐約南海順德同鄉會公布第78屆職員名單，新一屆任期自2026年起展開。該會表示將持續推動會務發展、服務鄉親及加強社區凝聚力。

根據南海順德同鄉會，在新一屆架構中，陳秀瓊任主席，負責統籌整體會務；副主席由游淑輝及何兆祥出任，協助主席推動各項會務工作。馮雪飛負責財政，副財政則為梁景穗，負責會務財務管理及監督。

理事會成員陣容則包括陳秀瓊、游淑輝、何兆祥、張美實、馮雪飛、梁景穗、吳倩蘭、簡肇雄、梁培滔、林國旋、黃漢道、關蘭花、馬明祥、陳慶祥及羅顯東，將共同參與會務決策及活動推動。

此外，張美實出任英文書記；康樂主任由吳倩蘭及梁景穗共同擔任，負責策畫各類文康及聯誼活動。顧問方面，邀請何添及朱超然出任，提供會務發展意見與指導。

監事會方面，關潤雄出任監事長，監事包括黃漢雄、梁兆鈞、何啟標及陸冠明，負責監督會務運作，確保會務依法依章推進。

同鄉會表示，新一屆職員團隊將秉持服務宗旨，持續促進鄉親聯繫、傳承順德文化，並加強與社區各界的互動合作。