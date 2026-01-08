我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

紐約新會同鄉會職員就職 僑界領袖齊聚

記者顏潔恩／紐約報導
紐約新會同鄉會日前在曼哈頓華埠舉行2026年至2027年度就職典禮，當晚包括多名華裔民選官員、僑界領袖和同鄉會鄉親齊聚一堂。(紐約新會同鄉會提供)
紐約新會同鄉會日前在曼哈頓華埠舉行2026年至2027年度就職典禮，當晚包括多名華裔民選官員、僑界領袖和同鄉會鄉親齊聚一堂。(紐約新會同鄉會提供)

紐約新會同鄉會日前在曼哈頓華埠舉行2026年至2027年度就職典禮，當晚包括多名華裔民選官員、僑界領袖和同鄉會鄉親齊聚一堂，見證新一屆職員就職的重要時刻。

蟬聯主席趙榮德在典禮上致辭時，首先感謝大家對他的工作認可和信任，他代表新一屆的職員們向大家承諾，會繼續秉持守護基業、廉潔自律的宗旨，並在其他顧問和委員會成員的指導下，「忠誠守護會產、確保會務公開、公正、清廉運作，推行以會為家、服務會員、秉持團結、和諧、透明的原則」；他也強調會繼續發展更多服務造福僑民，為僑社進步貢獻力量。

緊接著，新一屆職員和委員在顧問吳仰強的帶領下宣誓就任，當日華埠市議員馬泰(Christopher Marte)、布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳也出席活動，向同鄉會新一屆就職人員送上祝福，也感謝該會長久以來對社區做出的貢獻。

紐約新會同鄉會2026年至2027年度副主席由鍾維賀擔任、中文秘書趙文惠(正)、廖永樂(副)、英文秘書呂愛華(正)、吳群英(副)、財政主任梁華釗(正)、湯頌鵬(副)、核數廖攜歡、馮月優、康樂主任趙樣賢(正)、趙崇源(副)、樓業主任陳仕良(正)、吳棟榮(副)、婦女主任薛小燕(正)、吳月霞(副)。

除民選官員外，當晚包括中華公所顧問于金山、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、紐約黃氏宗親總會主席黃華清、廣東僑胞聯合總會主席劉志斌、開平同鄉會主席鄧學源、端中愛心獎學基金會董事長梁仲禮、州眾議會第47選區、第49選區領袖賀立寧、謝曉瓊等嘉賓現身。

