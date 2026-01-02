曼達尼：不取消市長公校控制權 承諾加大社區參與

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市長曼達尼(左)日前宣布任命薩謬思(右)出任市教育總監，同時表示他不再計畫終結市長公校控制權。(圖片取自曼達尼官方X帳號)
紐約市長曼達尼(左)日前宣布任命薩謬思(右)出任市教育總監，同時表示他不再計畫終結市長公校控制權。(圖片取自曼達尼官方X帳號)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)日前宣布任命薩謬思(Kamar Samuels)出任掌管公校體系的市教育總監，同時表示他不再計畫終結市長公校控制權(mayoral control)，推翻了其競選期間的一項主要教育議題承諾。

曼達尼指出，他之所以選擇薩謬思，是因為「此刻需要新一代的領導者」，一位「真正理解學校運作，並擁有轉型願景」的人來帶領體系。薩謬思在市教育局服務逾20年，其生涯始於在布朗士區擔任教師，具豐富基層教學與行政管理經驗。

薩謬思曾多番推動校園多元化及種族融合。他表示，將傾聽教育工作者的意見、尊重家庭，並重視學生的巨大潛能，「公平不是一個抽象的概念，而是我們在政策上共同做出的選擇」。

與此同時，曼達尼也表示，當市長公校控制權於6月到期時，他將請求紐約州府延長現行制度；他承諾，將與薩謬思合作，推動一種「能讓家長、教師與學生參與決策」的市長主導體系。

曼達尼坦言，他即將接手的是一個極為龐大的教育系統，年度預算高達430億元，員工約15萬人，學生人數近90萬。目前該系統面臨成績表現不如人意、無家可歸學生數量多、急需增聘教師等等挑戰；他表示，如今意識到，紐約市民需要一名能夠問責的市長。

「我將向州議會要求延續市長公校控制權」，曼達尼說，「同時也會與即將上任的教育總監共同承諾，確保我們所主導的制度，不會是紐約市民今日所看到的那一套」。

曼達尼承諾，將以非「形式化或程序性，而是具體且可執行」的方式納入社區參與。他計畫重整學區委員會(Community Education Councils, CEC)的家長會議安排，讓「有工作的家長實際上能夠出席」，並提升外界對委員會的認識。目前，這些委員會的投票率仍低於2%。

曼達尼也表示，將強化家長協調員的角色，「使其成為真正的家長組織者，而非僅向校長報告的行政人員」。同時，曼達尼明確表示，他仍反對在幼兒園設立資優班，但不打算改變本學年度的招生申請流程。

