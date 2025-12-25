我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

華埠商改區午餐會 犒勞清潔大使

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠商業改進區舉辦年度「清潔大使」午餐會，邀清潔工人以及部分董事會成員餐敘，並為辛苦了一年的工人提供現金獎勵。(記者許君達╱攝影)
華埠商業改進區舉辦年度「清潔大使」午餐會，邀清潔工人以及部分董事會成員餐敘，並為辛苦了一年的工人提供現金獎勵。(記者許君達╱攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)近日舉辦「清潔大使」午餐會，犒勞辛苦工作了一年的清潔工人，並為每名工人提供了現金獎勵。不過，由於市府今年陸續推出嚴格的垃圾處理新規，商改區未來在財務方面恐將面臨更大的壓力。

華埠商改區的管轄範圍包括曼哈頓華埠大部以及小義大利商業區的一部分，服務內容包括街道清潔、舉辦社區活動以及促進商業繁榮等，區內有數千戶商家，街道總長超過從華埠到法拉盛的距離。商改區目前共有十餘名全職工人，每人每日依照固定路線完成自己所領轄區的清潔工作。

行政總監陳作舟介紹，商改區的年度清潔預算約為100萬元，每年需要用掉10萬個垃圾袋。清潔預算主要來源於向商戶徵收的清潔費，而隨著工資水平增長、通膨以及關稅的增加，機構的財政壓力本已較大，不得不裁減了部分清潔工職位。

陳作舟表示，亞當斯(Eric Adams)市府近兩年來陸續推出的垃圾新政，確實對抑制鼠患起到作用，因而，即將上任的曼達尼(Zohran Mamdani)政府已表態將延續這些政策。

然而，這些政策對機構來說意味著更高的成本。比如，清潔工人此前在清理完街道垃圾桶後，會將垃圾袋封口並臨時放在垃圾桶旁，等待集中收納，然而新規要求「垃圾袋不能落地」，否則將吃罰單，這就要求商改區添置符合要求的大型密封容器，以及便於巡迴收集垃圾的皮卡車，而僅這筆開支，就會用掉總清潔預算的三成。

此外，誰都不願自家門前出現垃圾堆放點，因此安置垃圾容器的選址，也將是明年一項令人頭痛的工作，既要方便清運，又要避免得罪人。

商改區 華埠 義大利

上一則

僑界名人楊淑卿辭世 12月27日法拉盛告別式

下一則

亞當斯求關注政績 但醜聞無法被洗白
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

普林斯頓青年文化大使協會 表揚青年志工

普林斯頓青年文化大使協會 表揚青年志工
華埠「假日尋寶」落幕 參與者歡喜拿好禮

華埠「假日尋寶」落幕 參與者歡喜拿好禮
紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男

紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男
華埠佳節慰問邁入第39年 300個家庭收好禮

華埠佳節慰問邁入第39年 300個家庭收好禮

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列