華埠商改區午餐會 犒勞清潔大使

華埠商業改進區舉辦年度「清潔大使」午餐會，邀清潔工人以及部分董事會成員餐敘，並為辛苦了一年的工人提供現金獎勵。(記者許君達╱攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)近日舉辦「清潔大使」午餐會，犒勞辛苦工作了一年的清潔工人，並為每名工人提供了現金獎勵。不過，由於市府今年陸續推出嚴格的垃圾處理新規，商改區 未來在財務方面恐將面臨更大的壓力。

華埠商改區的管轄範圍包括曼哈頓華埠大部以及小義大利 商業區的一部分，服務內容包括街道清潔、舉辦社區活動以及促進商業繁榮等，區內有數千戶商家，街道總長超過從華埠到法拉盛的距離。商改區目前共有十餘名全職工人，每人每日依照固定路線完成自己所領轄區的清潔工作。

行政總監陳作舟介紹，商改區的年度清潔預算約為100萬元，每年需要用掉10萬個垃圾袋。清潔預算主要來源於向商戶徵收的清潔費，而隨著工資水平增長、通膨以及關稅的增加，機構的財政壓力本已較大，不得不裁減了部分清潔工職位。

陳作舟表示，亞當斯(Eric Adams)市府近兩年來陸續推出的垃圾新政，確實對抑制鼠患起到作用，因而，即將上任的曼達尼(Zohran Mamdani)政府已表態將延續這些政策。

然而，這些政策對機構來說意味著更高的成本。比如，清潔工人此前在清理完街道垃圾桶後，會將垃圾袋封口並臨時放在垃圾桶旁，等待集中收納，然而新規要求「垃圾袋不能落地」，否則將吃罰單，這就要求商改區添置符合要求的大型密封容器，以及便於巡迴收集垃圾的皮卡車，而僅這筆開支，就會用掉總清潔預算的三成。

此外，誰都不願自家門前出現垃圾堆放點，因此安置垃圾容器的選址，也將是明年一項令人頭痛的工作，既要方便清運，又要避免得罪人。