港務局核准450億基建計畫 過橋、捷運、叫車進機場將漲價

紐約新澤西 港務局(Port Authority)日前拍板通過一項100億元年度預算，並核准未來十年總額高達450億元的交通與基礎建設計畫。港務局表示，相關經費將主要仰賴調升各項收費來支應，對一般民眾而言，最直接的影響就是通勤、開車、搭捷運與前往機場的成本將陸續增加。

港務局官員說，該機構為自籌經費單位，沒有聯邦或州政府固定補助，因此必須透過過橋過隧費、公共交通票價及機場相關費用來維持營運並推動大型工程。不過，這波調漲方案在公聽期間引發不少反彈，特別是與司機、外區與郊區居民生活密切相關的收費項目。

在機場相關收費方面，原定將機場網約車 進出場費從每趟2.5元翻倍至5元的方案獲得小幅緩衝。搭乘Uber、Lyft等網約車進出上述機場的旅客，其費用將分三年逐步調漲：2026年3月上調1元、2027年3月再漲1元，2028年3月增加50分。該項機場出入費適用於港務局轄下的主要機場，包括甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜地亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)。

代表司機權益的獨立司機工會(Independent Drivers Guild)直言，這些費用最後一定會轉嫁到乘客身上。工會新澤西業務副主任拉納說，司機每趟可能要多承擔約10元成本，等同對外區與郊區居民「變相加稅」。她估算，整體影響相當於每年增加約7100萬元的負擔，將直接衝擊仰賴開車與機場接送維生的家庭。

除了機場費用，開車族的過橋與過隧道成本也將同步上升。港務局轄下六大橋梁與隧道的汽車通行費整體調漲3%，並另加25分。以E-ZPass 用戶為例，離峰時段通行費將由14.06元提高至14.73元，高峰時段則由16.06元升至16.79元；未使用E-ZPass、採車牌計費的駕駛，費率也將上調至23.05元。

對每天跨州通勤的民眾來說，PATH捷運票價上漲同樣難以避免。單程票價將於2026年5月調至3.25元，並在2027至2029年間，每年1月再上調25分，最終達到4元。港務局表示，之後還將依通膨狀況，實施固定幅度的年度調整。

此外，自2027年起，E-ZPass離峰優惠將逐步縮減，離峰與高峰差額每年縮小50分，預計可為十年資本計畫額外帶來約7500萬元收入；史泰登島橋梁優惠方案則維持不變。

在建設內容方面，這項十年資本計畫涵蓋多項大型工程，包括改善機場設施、重建老舊航站樓、翻修橋梁與隧道、重建曼哈頓中城港務局巴士總站，以及提升PATH系統班次與基礎設施。港務局表示，這些工程將影響區域交通數十年。