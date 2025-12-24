我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

港務局核准450億基建計畫 過橋、捷運、叫車進機場將漲價

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港務局表示，相關經費將主要仰賴調升各項收費來支應，對一般民眾而言，最直接的影響就是通勤、開車、搭捷運與前往機場的成本將陸續增加。(記者高雲兒／攝影)
港務局表示，相關經費將主要仰賴調升各項收費來支應，對一般民眾而言，最直接的影響就是通勤、開車、搭捷運與前往機場的成本將陸續增加。(記者高雲兒／攝影)

紐約新澤西港務局(Port Authority)日前拍板通過一項100億元年度預算，並核准未來十年總額高達450億元的交通與基礎建設計畫。港務局表示，相關經費將主要仰賴調升各項收費來支應，對一般民眾而言，最直接的影響就是通勤、開車、搭捷運與前往機場的成本將陸續增加。

港務局官員說，該機構為自籌經費單位，沒有聯邦或州政府固定補助，因此必須透過過橋過隧費、公共交通票價及機場相關費用來維持營運並推動大型工程。不過，這波調漲方案在公聽期間引發不少反彈，特別是與司機、外區與郊區居民生活密切相關的收費項目。

在機場相關收費方面，原定將機場網約車進出場費從每趟2.5元翻倍至5元的方案獲得小幅緩衝。搭乘Uber、Lyft等網約車進出上述機場的旅客，其費用將分三年逐步調漲：2026年3月上調1元、2027年3月再漲1元，2028年3月增加50分。該項機場出入費適用於港務局轄下的主要機場，包括甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜地亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)。

代表司機權益的獨立司機工會(Independent Drivers Guild)直言，這些費用最後一定會轉嫁到乘客身上。工會新澤西業務副主任拉納說，司機每趟可能要多承擔約10元成本，等同對外區與郊區居民「變相加稅」。她估算，整體影響相當於每年增加約7100萬元的負擔，將直接衝擊仰賴開車與機場接送維生的家庭。

除了機場費用，開車族的過橋與過隧道成本也將同步上升。港務局轄下六大橋梁與隧道的汽車通行費整體調漲3%，並另加25分。以E-ZPass用戶為例，離峰時段通行費將由14.06元提高至14.73元，高峰時段則由16.06元升至16.79元；未使用E-ZPass、採車牌計費的駕駛，費率也將上調至23.05元。

對每天跨州通勤的民眾來說，PATH捷運票價上漲同樣難以避免。單程票價將於2026年5月調至3.25元，並在2027至2029年間，每年1月再上調25分，最終達到4元。港務局表示，之後還將依通膨狀況，實施固定幅度的年度調整。

此外，自2027年起，E-ZPass離峰優惠將逐步縮減，離峰與高峰差額每年縮小50分，預計可為十年資本計畫額外帶來約7500萬元收入；史泰登島橋梁優惠方案則維持不變。

在建設內容方面，這項十年資本計畫涵蓋多項大型工程，包括改善機場設施、重建老舊航站樓、翻修橋梁與隧道、重建曼哈頓中城港務局巴士總站，以及提升PATH系統班次與基礎設施。港務局表示，這些工程將影響區域交通數十年。

E-ZPass 新澤西 網約車

上一則

新年起 紐約市、長島、威徹斯特郡最低工資漲至17元

下一則

聯合廣場假日市集 亞裔商家有特色、不懼競爭
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新澤西港務局拍板漲價 過橋、搭PATH、叫車進機場都更貴

新澤西港務局拍板漲價 過橋、搭PATH、叫車進機場都更貴
印度霧霾嚴重影響能見度 德里機場已逾200航班延誤

印度霧霾嚴重影響能見度 德里機場已逾200航班延誤
飛機沒機師操作 「自動降落」科州機場 新安全技術首應用

飛機沒機師操作 「自動降落」科州機場 新安全技術首應用
選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮

選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍