前亞裔市警 「路怒」開槍致受害者腦損、全身癱瘓 被判刑10年

紐約市警前亞裔新聞官Hieu Tran，因新州路怒槍擊案獲刑10年。(本報檔案照)

前市警(NYPD)公共信息辦公室(DCPI)一名亞裔警員在去年醉酒開車返家途中，因「路怒」槍擊一名新澤西男子，導致對方腦部受損、全身癱瘓，於15日被法院判處10年州監刑期；根據判決，被告須服刑滿八年半後，方可申請假釋。

檢方指出，從警三年的越南裔警員Hieu Tran於2024年5月17日晚11時許，在距紐約市 南方約90哩的新澤西州 坎登郡(Camden County)公路上，駕車靠近當時30歲的商人帕特爾(Kishan Patel)，並以公發配槍連開數槍，擊中對方頭部後方，造成重傷。

法庭宣判時，受害者家屬表示，事件徹底改變了整個家庭的生活，因帕特爾目前需全天候照護，並長期入住德州 休士頓一所復健中心。帕特爾的姊姊克里希娜(Krishna Patel)在庭上表示，當她走進醫院，看見弟弟躺在病床上、雙眼緊閉、全身包裹著醫療器材時，便知道情況極不樂觀。

帕特爾的母親曼吉娜亦向法院陳述，家人為了照顧兒子，不得不搬離新澤西，舉家遷往德州，留下女兒、事業與原有的家園。

檢方指出，案發時Hieu Tran並非值勤狀態，稍早剛參加一場婚禮並飲酒後，疑因情緒失控，使用配發的警用制式手槍連開三槍，擊中帕特爾。槍擊事件並引發庫珀路(Cooper Road)與73號公路(Route 73)交界處的五車連環車禍。

該事故亦造成另一名受害者胡默爾(Stephanie Hummel)重傷。胡默爾為一名加護病房(ICU)護士，她在庭上表示，自己肋骨、胸骨及右膝多處骨折，事故嚴重影響其生活與工作能力。

Hieu Tran上月已對「企圖謀殺」罪名認罪。其辯護律師向法官表示，Hieu Tran患有創傷後壓力症候群(PTSD)。宣判前，Hieu Tran亦在庭上向受害者家屬致歉，表示每天在牢房中醒來都為兩名受害者祈禱，希望他們能恢復健康、重拾正常生活。

此外，帕特爾家屬已對Hieu Tran、紐約市政府及市長提出民事訴訟，指控市警局未能妥善處理警員的心理健康與物質濫用問題，導致悲劇發生。