布碌崙華男釣獲3.25磅白鱸 破34年紀錄

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙居民田永豐釣獲3磅4盎司的白鱸魚，打破紐約州紀錄。(DEC官網)
布碌崙居民田永豐釣獲3磅4盎司的白鱸魚，打破紐約州紀錄。(DEC官網)

紐約州環保廳(DEC)宣布，11月23日，布碌崙(布魯克林)居民田永豐(Yongfeng Tian，音譯)在威徹斯特郡(Westchester County)的克羅斯河水庫(Cross River Reservoir)釣到一條重達3磅4盎司的白鱸魚，打破紐約州保持了34年的紀錄，比1991年創下州紀錄的白鱸魚要重3盎司。

白鱸是遍布全州湖泊與河流(包括哈德遜河)的常見淡水魚種。此魚以群聚習性著稱，一旦鎖定魚群位置便能收穫豐碩。釣客可使用多種小型餌料垂釣，例如蠕蟲和小魚。

田永豐是通過州環保廳全新升級的「釣魚成就獎計畫」(Angler Achievement Awards Program)提交獲獎魚獲具體情況的。這個計畫跟蹤全州釣魚魚獲紀錄，表彰釣獲40種合格魚類中的任一品種，且達到要求的釣客。參與者可提交符合特定資格標準的淡水魚種，除獲得官方認證外，還將獲頒專屬魚種貼紙，以表彰其成就。

該計畫現分為三類獎項：釣客成就獎、青少年釣客成就獎和州紀錄獎。州環保廳於本月12日承認了田永豐釣獲的白鱸魚州紀錄。這項計畫更新後，釣客可透過手機線上表單提交符合資格的釣魚魚獲。詳情可查閱 Angler Achievement Awards網站。

州環保廳廳長萊夫頓(Amanda Lefton)表示，「這項最新紀錄彰顯了紐約州水域提供的絕佳垂釣機會。我謹向田永豐先生的卓越成就致賀，並鼓勵所有紐約居民造訪本廳官網，在鄰近水域尋找挑戰下一個紀錄的良機」。

「釣魚成就獎計畫」同時響應州長霍楚(Kathy Hochul) 「離線，走到戶外」(Get Offline, Get Outside)的倡議，透過鼓勵紐約州孩童與家庭放下手機電腦、暫離社群媒體，投入休閒活動和戶外社交聚會，促進身心健康。

紐約州 釣魚 布碌崙

