紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤

室內聖誕樹如保存和裝飾不當，很有可能成為火災隱患。消防機構提示居民，選購真樹時務必確保鮮活，裝飾時亦須避開明火和暖氣等熱源。(記者唐典偉／攝影)

在家中擺放並裝飾聖誕樹，是美國家庭的傳統節慶習俗。然而枯乾的樹木與照明用的電器相伴，其火災隱患不容小覷。消防專業人士提示，室內聖誕樹存儲時必須保持其濕潤鮮活，切勿使用明火蠟燭裝飾樹木。

官方非營利機構紐約市 消防局基金會(FDNY Foundation)近日發布聖誕樹安全指南，詳細指導市民在選購和儲存聖誕樹時須知的安全事項。

根據指南，市面銷售的人造聖誕樹必須在產品說明欄內明確標識為使用阻燃材料製造，若選購真樹，則要注意檢查樹木是否鮮活。在家中安置聖誕樹時，須將其放置在距離暖氣出風口、壁爐或其他熱源至少三呎外，並靠近電源插口，以便減少電源延長線的需求。安裝時，須使用專門的防傾倒支架固定聖誕樹。樹上的裝飾物亦須為阻燃材料製作，禁止使用點燃的蠟燭或其他明火裝置裝飾聖誕樹；如果人造聖誕樹為金屬材質，則須避免使用電燈裝飾，而是改用閃光或反光裝置。在離開房間或睡覺前，須關掉一切裝飾用電源。

指南為購買真樹的市民提供了多項識別並保持樹木鮮活的技巧。首先，購樹時可先用拇指和食指捏住樹枝，向自己所在的方向輕拉，如果針葉掉落極少，則表明樹很新鮮；同時，也可輕晃或輕彈樹幹底部，如果遭遇震動後針葉掉落明顯，則表明樹不夠鮮活，應盡量避免購買。

在將新鮮的樹木運回家後，可將樹幹底部橫切半吋，放入裝有五加侖溫水的桶中，並存放在涼爽但不低於冰點的環境中。此後，最好每日檢查水位，確保其始終高於切口處。因為新鮮樹木對水的需求較大，每天的吸水量最多可達一加侖。而如果樹木的存儲時間超過三天，則須在開始裝飾前再將樹幹底部切除一吋，並立即將其放入至少能容納半加侖水的容器中，然後裝上支架、開始裝飾。為樹木加水時，無需進行專門處理，自來水即為最佳。

最後，在節慶周期過後，無論聖誕樹是否依舊鮮活，都要盡量在第一時間摘除裝飾並將其丟棄在專門的回收場所。