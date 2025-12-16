我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
室內聖誕樹如保存和裝飾不當，很有可能成為火災隱患。消防機構提示居民，選購真樹時務必確保鮮活，裝飾時亦須避開明火和暖氣等熱源。(記者唐典偉／攝影)
室內聖誕樹如保存和裝飾不當，很有可能成為火災隱患。消防機構提示居民，選購真樹時務必確保鮮活，裝飾時亦須避開明火和暖氣等熱源。(記者唐典偉／攝影)

在家中擺放並裝飾聖誕樹，是美國家庭的傳統節慶習俗。然而枯乾的樹木與照明用的電器相伴，其火災隱患不容小覷。消防專業人士提示，室內聖誕樹存儲時必須保持其濕潤鮮活，切勿使用明火蠟燭裝飾樹木。

官方非營利機構紐約市消防局基金會(FDNY Foundation)近日發布聖誕樹安全指南，詳細指導市民在選購和儲存聖誕樹時須知的安全事項。

根據指南，市面銷售的人造聖誕樹必須在產品說明欄內明確標識為使用阻燃材料製造，若選購真樹，則要注意檢查樹木是否鮮活。在家中安置聖誕樹時，須將其放置在距離暖氣出風口、壁爐或其他熱源至少三呎外，並靠近電源插口，以便減少電源延長線的需求。安裝時，須使用專門的防傾倒支架固定聖誕樹。樹上的裝飾物亦須為阻燃材料製作，禁止使用點燃的蠟燭或其他明火裝置裝飾聖誕樹；如果人造聖誕樹為金屬材質，則須避免使用電燈裝飾，而是改用閃光或反光裝置。在離開房間或睡覺前，須關掉一切裝飾用電源。

指南為購買真樹的市民提供了多項識別並保持樹木鮮活的技巧。首先，購樹時可先用拇指和食指捏住樹枝，向自己所在的方向輕拉，如果針葉掉落極少，則表明樹很新鮮；同時，也可輕晃或輕彈樹幹底部，如果遭遇震動後針葉掉落明顯，則表明樹不夠鮮活，應盡量避免購買。

在將新鮮的樹木運回家後，可將樹幹底部橫切半吋，放入裝有五加侖溫水的桶中，並存放在涼爽但不低於冰點的環境中。此後，最好每日檢查水位，確保其始終高於切口處。因為新鮮樹木對水的需求較大，每天的吸水量最多可達一加侖。而如果樹木的存儲時間超過三天，則須在開始裝飾前再將樹幹底部切除一吋，並立即將其放入至少能容納半加侖水的容器中，然後裝上支架、開始裝飾。為樹木加水時，無需進行專門處理，自來水即為最佳。

最後，在節慶周期過後，無論聖誕樹是否依舊鮮活，都要盡量在第一時間摘除裝飾並將其丟棄在專門的回收場所。

紐約市

上一則

紐約市將斥資10億 全面改造百年康尼島木棧道

下一則

紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊

聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊
台灣青商會年會 聚焦青年專業交流

台灣青商會年會 聚焦青年專業交流
大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結局烏龍搞笑

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結局烏龍搞笑
大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條