華裔退伍軍人會獎學金 頒發18優秀學生

紐約華裔 美國退伍軍人會14日在曼哈頓華埠 舉辦年度獎學金頒獎典禮，18名在學業上表現優秀的華裔退伍軍人後代分別獲得100元至1000元不等的獎學金。

本年度的大獎被就讀於天普 大學(Temple University)音樂專業的譚蕙心(Nicole Hom)和即將入讀伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute)的Alexander Tucker獲得，獎金分別為1000元。其中譚蕙心從高中畢業班直到大學即將畢業，連續五年獲得獎學金。根據退伍軍人會規定，譚蕙心已達到連續獲獎的上限。譚超然表示，女兒天資聰慧、亦知上進，能進入連續五次獲獎的「大滿貫」之列，值得驕傲。

除兩名大獎得主外，另有15名學子各獲得700元獎學金，一名學子獲得了特別旨在鼓勵華裔子弟學習中文的「Robert S. Wong中文學習獎學金」，金額100元。

獎學金面向退伍軍人會會員子弟發放，所有正在讀大學和高中畢業班的會員均可為子女或孫輩申請，獲獎人選由評審委員會結合學習成績、社會活動參與情況等因素予以綜合評定。相較於讀大學所需的高額學費，獎學金的額度並不高，每年發放的目的主要是為了加強會員之間的凝聚力，也彰顯華人家庭重視教育的傳統。

在獲獎者中，有多人來自同一名會員的家庭。其中大獎得主Alexander Tucker是會員黃鳥(New Wong)的外孫，黃鳥的另外一名孫子和一名孫女也分別得到700元獎金。會員陳波(Bo Chen)的兒子Bradley Chen和女兒Katelin Chen也都獲獎。陳波生於福州，幼年時隨家庭移民至紐約，父母辛苦經營小商業，他選擇從軍報國，退伍後進入大學。他表示，在軍中學到了紀律性和做事有始有終的堅韌，這些從他身上傳遞給兒女的特質，是幫助他們學業有所成就的重要營養。

陳波說，與父母相比，他的事業和生活水準已上了一個層次，而他給兒女鋪就的人生道路則更加平坦，相信他們未來會比自己更加成功，「一代比一代好，這就是美國夢」。