布碌崙多個華人社團 聯手為兒童派發節日玩具、禮物

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)
南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)

隨著聖誕假日季的來臨，南布碌崙(布魯克林)多個華人社團聯手，共同為本區的家庭準備了精心挑選的節日玩具和禮物。這些華人社團近日在布碌崙8大道附近的愛立信公園(Leif Ericson Park)免費為社區兒童派發了700件各式玩具和禮物，為本區的兒童與家庭送上節日祝福。

共同主辦這次活動的華人社團包括華策會布碌崙分會、紐約華人文娛體育總會、布碌崙華人排球協會、福建老人互助會、松柏之家社區服務中心、紐約同心會、紐約親子互助會、布碌崙南區居民互助會和紐約崇正會。

南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)
南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)

活動於6日上午11時開始，吸引大批家長與孩子踴躍參與，很多家長一大早就到現場排隊，遠遠就可看到領取禮物的長隊。所有12歲及以下的兒童均可領取玩具，活動以「先到先得、送完即止」方式進行。活動開始後，現場更是充滿了節日的歡笑。

南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)
南布碌崙多個華人社團聯手在愛立信公園免費派發玩具。(松柏之家社區服務中心提供)

松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀說，「我們深信，無論家中經濟狀況如何，每位孩子都值得擁有開心度過節日的機會。透過這次活動，我們希望為孩子們帶來驚喜，也為家長們減輕負擔，讓整個社區都能感受到節日的氣氛與關懷」。

華策會布碌崙分會會長梅兆波表示，該會希望透過這次玩具派發活動，減輕家長的節日壓力，也讓孩子們感受到社區的支持與愛心。

紐約同心會會長李江華表示，歲末假日季正在拉開帷幕，他們算是搶先一步，率先為社區兒童送上一份禮物，他希望孩子們能喜歡這些聖誕禮物。

雖然活動當天天氣陰沉，但現場卻瀰漫著溫暖、歡樂的節日氣氛，活動主辦方還感謝眾多義工的大力支持，讓今年的玩具派發順利完成，為近千名兒童送上滿滿的節日祝福。

