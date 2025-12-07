我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

2026健保投保期開始 最晚1╱31截止

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾即日起可調整2026年的健保方案。(美聯社)
民眾即日起可調整2026年的健保方案。(美聯社)

紐約州2026年健保「開放投保期」已開始，州健保市場(NY State of Health)提醒民眾，若希望明年1月1日起保險順利生效，必須在12月15日前完成申請，本次開放投保期最晚申請期限為2026年1月31日。州健保市場華裔代表陳敏敏表示，州府今年仍將提供多項費用減免與語言協助，希望更多民眾能及早完成保險計畫的選擇或續保程序。

陳敏敏表示，州健保市場仍致力於協助紐約人找到最合適的保險方案，並在2026年延續費用減免政策，包括針對特定紐約州基本計畫(Essential Plan)與合格健康保險計畫(Qualified Health Plans)投保者的自付額減免，以降低門診、用藥等支出負擔。她說，「我們希望讓民眾知道，健保市場依然提供實質支援，幫助家庭降低醫療成本。」

她提醒，若希望2026年1月1日開始就有保險，本月15日是一個非常重要的截止日；若逾期申請，保險生效日將延後，期間可能會出現保險空窗。健保市場也再次強調，醫療補助(Medicaid)、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)及基本計畫這三類計畫仍可全年申請，不受開放投保期限制。

對於可能錯過投保期限的民眾，陳敏敏表示，明年1月31日後一般不可再投保，除非在年度中發生符合資格的生活變動，例如結婚、離婚、生育、搬家或失去原有保險等，才可啟動「特殊投保期」申請。

針對現有投保人，陳敏敏建議續保前應先登入帳戶，確認收入、地址與家庭成員變化是否已更新，避免因資訊錯誤導致續保流程延誤。她也提醒民眾，如在選擇計畫或更新資料時需要協助，可尋求認證協助員協助。

州健保市場保持既有的一對一免費服務，並提供廣泛的語言協助。民眾可透過官網首頁的「Find Local Help」搜尋鄰近的協助員，也可致電(855)355-5777，並以中文詢問客服。「全州有許多雙語協助員，可提供67種語言服務，也能配合民眾的作息安排」，陳敏敏說，希望透過便利的協助方式，讓更多家庭能順利在期限內完成投保。

保險 健保 紐約州

上一則

延後嬰兒B肝接種 紐約州醫師不認同

下一則

華男盜身分、信用卡詐欺買勞力士 面臨數項重罪指控
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

GAO揭詐團利用歐記健保騙錢手法 共和黨：不該延長補貼的鐵證

GAO揭詐團利用歐記健保騙錢手法 共和黨：不該延長補貼的鐵證
霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額

霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額
聯合健保紅藍卡開放註冊12月7日截止

聯合健保紅藍卡開放註冊12月7日截止
12/13世報健保論壇 瞭解健保變動 現場健康篩檢

12/13世報健保論壇 瞭解健保變動 現場健康篩檢

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會