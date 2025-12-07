2026健保投保期開始 最晚1╱31截止

民眾即日起可調整2026年的健保方案。(美聯社)

紐約州 2026年健保 「開放投保期」已開始，州健保市場(NY State of Health)提醒民眾，若希望明年1月1日起保險 順利生效，必須在12月15日前完成申請，本次開放投保期最晚申請期限為2026年1月31日。州健保市場華裔代表陳敏敏表示，州府今年仍將提供多項費用減免與語言協助，希望更多民眾能及早完成保險計畫的選擇或續保程序。

陳敏敏表示，州健保市場仍致力於協助紐約人找到最合適的保險方案，並在2026年延續費用減免政策，包括針對特定紐約州基本計畫(Essential Plan)與合格健康保險計畫(Qualified Health Plans)投保者的自付額減免，以降低門診、用藥等支出負擔。她說，「我們希望讓民眾知道，健保市場依然提供實質支援，幫助家庭降低醫療成本。」

她提醒，若希望2026年1月1日開始就有保險，本月15日是一個非常重要的截止日；若逾期申請，保險生效日將延後，期間可能會出現保險空窗。健保市場也再次強調，醫療補助(Medicaid)、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)及基本計畫這三類計畫仍可全年申請，不受開放投保期限制。

對於可能錯過投保期限的民眾，陳敏敏表示，明年1月31日後一般不可再投保，除非在年度中發生符合資格的生活變動，例如結婚、離婚、生育、搬家或失去原有保險等，才可啟動「特殊投保期」申請。

針對現有投保人，陳敏敏建議續保前應先登入帳戶，確認收入、地址與家庭成員變化是否已更新，避免因資訊錯誤導致續保流程延誤。她也提醒民眾，如在選擇計畫或更新資料時需要協助，可尋求認證協助員協助。

州健保市場保持既有的一對一免費服務，並提供廣泛的語言協助。民眾可透過官網首頁的「Find Local Help」搜尋鄰近的協助員，也可致電(855)355-5777，並以中文詢問客服。「全州有許多雙語協助員，可提供67種語言服務，也能配合民眾的作息安排」，陳敏敏說，希望透過便利的協助方式，讓更多家庭能順利在期限內完成投保。