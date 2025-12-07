地鐵縱火青年 面臨聯邦縱火重罪指控

列車抵達下一站時，受害者身上仍冒著火焰走出車廂。(紐約南區聯邦法院提供)

一名18歲青年於本月1日在曼哈頓地鐵 內縱火，重傷一名熟睡乘客，現已面臨聯邦縱火重罪指控；紐約南區聯邦法院(SDNY)5日宣布，已正式提交聯邦刑事起訴書，指控嫌犯卡雷羅(Hiram Carrero)於地鐵3號線列車上縱火，造成受害者重傷。

卡雷羅已於同日被帶至聯邦地方法院，出庭接受初步聆訊，此前他於4日落網。南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，卡雷羅「涉嫌在地鐵車廂內點燃大火，襲擊一名正在熟睡的乘客，造成駭人後果」，並強調地鐵是數百萬名紐約人賴以生活的城市動脈，公眾有權在地鐵上「安全與安心」地通勤。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)指出，嫌犯對人命完全漠視，「這是極為嚴重的暴力犯罪 」。她補充，近五個月是紐約地鐵史上最安全的時段，此案不會改變警方維護地鐵治安的決心。

根據聯邦起訴書內容，此案發生於1日清晨約3時03分，卡雷羅在34街-賓州車站(34th St.-Penn Station)登上一列北行3號線列車。他拾起車廂內一張紙張點燃後，靠近正在熟睡的56歲男乘客，火焰迅速在列車行駛期間擴大，燃至受害者雙腿與車廂部分區域。列車抵達下一站時，受害者身上仍冒著火焰走出車廂，站務與執法人員立即滅火，並將其送醫搶救，傷勢危殆。