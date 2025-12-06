紐約成大校友會幹部改選 黃燕怡接會長

成功大學大紐約區校友會年會，多位校友及嘉賓出席，並完成新任幹部改選。(校友會提供)

成功大學大紐約區校友會日前舉辦2025年度會員大會與年會活動，多位校友及嘉賓出席，並完成新任幹部改選；會員大會由會長葉俞君主持，並作了年度會務報告，回顧過去一年財務收支與會章修訂情況。

大會同步舉行選舉，宣布2026年度新任人事名單，由黃燕怡接任會長，盧浩業出任副會長；新任董事包括李明星、廖廣哲、張東隆、耿揚名與李鎮宇。

該年會午宴由現任校友會董事長耿揚名致開場詞，與會貴賓包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、組長許益元、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺琪，以及創會會長鄭向元等人。

年會活動中表彰了多位優秀校友及學生，頒發校友會獎學金、最佳服務獎、傑出貢獻獎及校友楷模獎，以肯定校友子女優異表現及諸位校友對校友會的長期支持與貢獻。

此外，本次年會適逢建築系1957級校友陳輝泗90歲生日；會中亦由資深校友吳武田夫婦捐贈校友會1萬元，以支持校友會長遠發展。活動還邀請華音青少年合唱團及聲樂家陳亭屹到場表演。

成功大學大紐約區校友會緣起於1986年底，當時多位旅居紐約、新澤西 及康州的成大校友倡議組織校友會，希望校友能定期聚首、重溫師生情誼、交流生活近況並彼此扶持。其後，11位校友於1986年12月29日聚餐商議成立方向，並草擬章程初稿，開始在大紐約區聯絡校友。

校友會現有約500至600名登記會員，長期以非營利方式運作，提供獎助學金、連結母校、促進專業交流，並透過網站與電子會訊維持社群聯繫。