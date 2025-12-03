學生抱怨共用大學設施不合理 皇后科技高中求新址

皇后區牙買加88道上的新建校舍成為兩所高中競相爭取遷入的焦點。圖為88道路校舍外觀。(取自 Google Maps)

約克學院皇后科技高中(Queens High School for the Sciences at York College，簡稱QHSS)近日積極向紐約市教育局 請求，希望能搬入新建高中大樓，以改善長期空間不足與各項設施受限的問題。

新建的校舍位於皇后區 牙買加(Jamaica)的88大道，與現在校區步行距離約20分鐘。新校舍預計可容納約800名學生，對目前僅能塞進約500人的QHSS來說，能大幅擴增使用空間。

QHSS開校多年來一直借用約克學院校園的二樓空間上課，雖然地點便利，但所有設施，包括圖書館、體育館、甚至部分教室，都得和大學生共用。

學生們表示，校內活動只能在有限時段進行，想借書、使用球場或舉辦活動，都須排隊或遷就大學的課程安排。

新大樓的興建原本是為了解決皇后區高中空間長期不足的問題。然而，新校舍並非只有皇后科技高中想搬入，另一所今年剛成立的HBCU Early College Prep也提出希望進駐新大樓的申請。兩所學校因此成為新樓的主要競爭者，導致社區內討論升溫。

目前已有多個家長委員會與社區團體公開支持QHSS的搬遷計畫，理由包括該校是皇后區唯一的專門高中、學生人數持續增加、現行校舍明顯不足等。

但支持另一所學校的家長也強調，新成立的HBCU Early College也需要完整、適合長期發展的空間，兩校都擁有正當理由。

市教育局尚未做出最終決定。依照程序，相關提案將在明年春季提交給「教育政策小組」(Panel for Educational Policy)審議，並在這之前舉行多場聽證會，收集社區與家長意見。