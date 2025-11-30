「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

ICE近期在紐約多地展開執法行動，「紐約移民聯盟」提醒移民了解自身權益以應對ICE執法行動。(取自移民及海關執法局)

「紐約移民 聯盟」(New York Immigration Coalition, NYIC)等移民倡議組織日前走訪商家、派發宣導單與張貼告示，提醒店主與員工在聯邦移民及海關執法局(ICE )上門時所擁有的權利。NYIC社區與公民參與總監陳淑華(Wennie Chin)強調，了解自身權利、留存紀錄、並在可能情況下進行錄影，是移民在面對ICE時最重要的自我保護方式。

陳淑華表示，當務之急是在各職場預先制定應對ICE的計畫，並確保所有員工都清楚自己的權利。無論移民身分為何，每個人都有保持沉默的權利、在未出示司法令狀時拒絕搜查的權利，還包括拒查電子裝置、了解被拘留原因的權利、詢問是否可以離開，以及錄影的權利，這些皆受憲法保障。

陳淑華建議，店內應張貼清楚的權利提示，以免在突發情況下不知所措。相關資訊可上NYIC網站下載：nyic.org/resources-training/kyr/，其中特別包含一份針對職場移民執法的安全指南。她同時強調，不建議員工因驚慌而逃跑或與執法人員肢體對抗，應以口頭重申自身權利為主。

陳淑華提醒，ICE可在未經許可下進入公開場所，但進入私人空間必須出示司法令狀或取得同意。例如，餐廳用餐區屬公開空間，廚房、休息室則屬私人空間；超市的走道屬公開空間，倉庫與辦公室則為私人空間。

此外ICE給出的令狀有兩種最常見，其一為司法令狀，由法官簽發，可授權執法人員進入私人空間，取得難度高；另一種為行政令狀，由國土安全部 人員簽署，雖標示「令狀」，但無司法效力，不足以授權進入私人空間。

陳淑華表示，ICE人員時常出示行政令狀，民眾可能誤以為兩者相同，因此需特別辨識。她建議拍下對方提供的文件，檢查是否載明法院名稱與法官簽名，並確認地址、當事人姓名是否一致，且司法令狀僅有效14天。