我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE近期在紐約多地展開執法行動，「紐約移民聯盟」提醒移民了解自身權益以應對ICE執法行動。(取自移民及海關執法局)
ICE近期在紐約多地展開執法行動，「紐約移民聯盟」提醒移民了解自身權益以應對ICE執法行動。(取自移民及海關執法局)

「紐約移民聯盟」(New York Immigration Coalition, NYIC)等移民倡議組織日前走訪商家、派發宣導單與張貼告示，提醒店主與員工在聯邦移民及海關執法局(ICE)上門時所擁有的權利。NYIC社區與公民參與總監陳淑華(Wennie Chin)強調，了解自身權利、留存紀錄、並在可能情況下進行錄影，是移民在面對ICE時最重要的自我保護方式。

陳淑華表示，當務之急是在各職場預先制定應對ICE的計畫，並確保所有員工都清楚自己的權利。無論移民身分為何，每個人都有保持沉默的權利、在未出示司法令狀時拒絕搜查的權利，還包括拒查電子裝置、了解被拘留原因的權利、詢問是否可以離開，以及錄影的權利，這些皆受憲法保障。

陳淑華建議，店內應張貼清楚的權利提示，以免在突發情況下不知所措。相關資訊可上NYIC網站下載：nyic.org/resources-training/kyr/，其中特別包含一份針對職場移民執法的安全指南。她同時強調，不建議員工因驚慌而逃跑或與執法人員肢體對抗，應以口頭重申自身權利為主。

陳淑華提醒，ICE可在未經許可下進入公開場所，但進入私人空間必須出示司法令狀或取得同意。例如，餐廳用餐區屬公開空間，廚房、休息室則屬私人空間；超市的走道屬公開空間，倉庫與辦公室則為私人空間。

此外ICE給出的令狀有兩種最常見，其一為司法令狀，由法官簽發，可授權執法人員進入私人空間，取得難度高；另一種為行政令狀，由國土安全部人員簽署，雖標示「令狀」，但無司法效力，不足以授權進入私人空間。

陳淑華表示，ICE人員時常出示行政令狀，民眾可能誤以為兩者相同，因此需特別辨識。她建議拍下對方提供的文件，檢查是否載明法院名稱與法官簽名，並確認地址、當事人姓名是否一致，且司法令狀僅有效14天。

移民 ICE 國土安全部

上一則

何仁誥超意識藝術圖境展 近百幅作品亮相

下一則

曼達尼納反車派人士入交通委員會 恐將引發駕駛反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利
紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號 期中選舉核心議題

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號 期中選舉核心議題
國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民
國會議員警告 芝城ICE執法未結束 明年1月增3倍人力

國會議員警告 芝城ICE執法未結束 明年1月增3倍人力

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉