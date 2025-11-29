班森賀華人中心講座 為長者講解紅藍卡變動

第一保健近期向華人長者講解有關紅藍卡的最新變動內容，吸引數十位長者參與和提問。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀華人 社區服務中心的邀請下，第一保健(Healthfirst)近期向華人長者講解有關紅藍卡 的最新變動內容，吸引數十位長者參與和提問；現場許多長者很專心，也提出相關問題以掌握最新政策變化，為明年的保險選擇提早準備。

據悉，申請「紅藍卡」的條件主要是年滿65歲、美國公民或在美國合法居住滿五年的永久居民，或者未滿65歲但符合特定殘疾條件者，申請時間通常在年滿65歲生日前的三個月到生日後三個月內。

老人醫療保險 市場銷售代表李偉程以一名在10月年滿65歲的長者為例，他在7、8、9月、甚至是6月時就可以打電話向保險公司預約時間、或上網申請，而10月後至隔年1月都還可以申請；李偉程說，有些會員因某種原因上網申請程序可能會受阻，因此需要撥電預約，同時也強調，預約並非是打電話後就能馬上約上，為避免錯過限期要提前至少一個月。

若在期限內都未提出申請，那之後就會開始有罰款，紅藍卡的A、B、D部分都有各自不同的罰款，有些還是終身制的，因此強調及時申請紅藍卡的重要性；李偉程說，整合A、B、D內容的C部分一般最受申請者歡迎，在程序申請上相對更方便，當然也有會員是僅有A、B部分的保險方案，但要注意的是保險公司僅會承擔80%的費用，剩餘20%需自費。

李偉程最後還鼓勵長者多花時間了解各個保險公司的計畫、以及支持的醫療網路，找到最符合自身需求的保險方案。