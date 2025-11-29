我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

班森賀華人中心講座 為長者講解紅藍卡變動

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一保健近期向華人長者講解有關紅藍卡的最新變動內容，吸引數十位長者參與和提問。(記者顏潔恩／攝影)
第一保健近期向華人長者講解有關紅藍卡的最新變動內容，吸引數十位長者參與和提問。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心的邀請下，第一保健(Healthfirst)近期向華人長者講解有關紅藍卡的最新變動內容，吸引數十位長者參與和提問；現場許多長者很專心，也提出相關問題以掌握最新政策變化，為明年的保險選擇提早準備。

據悉，申請「紅藍卡」的條件主要是年滿65歲、美國公民或在美國合法居住滿五年的永久居民，或者未滿65歲但符合特定殘疾條件者，申請時間通常在年滿65歲生日前的三個月到生日後三個月內。

老人醫療保險市場銷售代表李偉程以一名在10月年滿65歲的長者為例，他在7、8、9月、甚至是6月時就可以打電話向保險公司預約時間、或上網申請，而10月後至隔年1月都還可以申請；李偉程說，有些會員因某種原因上網申請程序可能會受阻，因此需要撥電預約，同時也強調，預約並非是打電話後就能馬上約上，為避免錯過限期要提前至少一個月。

若在期限內都未提出申請，那之後就會開始有罰款，紅藍卡的A、B、D部分都有各自不同的罰款，有些還是終身制的，因此強調及時申請紅藍卡的重要性；李偉程說，整合A、B、D內容的C部分一般最受申請者歡迎，在程序申請上相對更方便，當然也有會員是僅有A、B部分的保險方案，但要注意的是保險公司僅會承擔80%的費用，剩餘20%需自費。

李偉程最後還鼓勵長者多花時間了解各個保險公司的計畫、以及支持的醫療網路，找到最符合自身需求的保險方案。

醫療保險 紅藍卡 華人

上一則

華埠BID里民會議 將提供防洪準備工具包

下一則

布碌崙巡邏隊辦感恩節派對 市警61分局前局長探望
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

百康仁德布碌崙華社發300隻雞和食品

百康仁德布碌崙華社發300隻雞和食品
紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元

紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元
紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止
把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗