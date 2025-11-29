長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少

長島北罕普斯狄鎮議員劉巧怡，近日推出一項新的跨世代交流計畫，串連大頸與曼哈塞(Manhasset)學區學生，透過藝術創作與音樂表演與社區長者互動。(劉巧怡辦公室提供)

長島 北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)，近日推出一項新的跨世代交流計畫，串連大頸與曼哈塞(Manhasset)學區 學生，透過藝術創作與音樂表演與社區長者互動。劉巧怡表示，這項計畫正好結合她最重視的兩個方向：鼓勵長者多參與活動，也讓學生能走入社區、貢獻所長。

劉巧怡先前與大頸學生在Atria Senior Living合作舉辦多場音樂演出，獲得長者熱烈回響。為擴大參與，她與曼哈塞學區總監及行政團隊會面，促成更多學生加入計畫。

曼哈塞Shelter Rock小學一年級至六年級學生，最近前往大頸Atria與住戶共同製作秋季樹葉藝術作品，活動恰逢「世界兒童日」。學生準備了手作材料，也帶來書本讓長者為他們朗讀。長者們在彩紙與樹葉間創作，完成的作品隨後用於布置公共空間，氣氛溫馨又充滿節日感。

活動現場談笑不斷，孩子們與長者自然互動，形成跨世代的暖心交流。活動結束後，劉巧怡詢問長者更喜歡音樂表演或藝術手作，長者們異口同聲地回答：「兩個都喜歡！」足見活動深受歡迎。

劉巧怡表示：「這正是我希望一步步打造更具關懷與同理心社區的原因。看到學生與長者在節慶時刻因藝術與音樂而彼此連結，讓人十分感動。這項計畫非常成功，我期待未來進一步擴大規模。」