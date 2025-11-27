議長之戰 曼哈頓市議員梅寧稱獲多數支持

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
曼哈頓市議員梅寧(Julie Menin)26日發表聲明說，她已取得市議會同僚的「超級多數」支持，篤定可當選議長。圖為梅寧(左)與現任議長歐德思(中)。(取自市議會官網)
曼哈頓市議員梅寧(Julie Menin)26日發表聲明說，她已取得市議會同僚的「超級多數」支持，篤定可當選紐約市議長。作為溫和派民主黨議員，若梅寧當選議長，或將與進步派候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)之間形成制衡。

梅寧身為民主黨籍市議員，代表上東區和羅斯福島一帶地區。她26日發布新聞稿，宣布她已獲得35名議員承諾支持，超過勝選所需的26票門檻。但選舉投票將於明年初舉行，屆時市議會51名議員將投票選出新任議長。現任議長歐德思(Adrienne Adams)則因任期限制，將於年底卸任。

支持者名單中包括市議會五名共和黨籍議員，也包括部分進步派民主黨人，其中包含同樣角逐這一職位的曼哈頓市議員馬泰(Chris Marte)。梅寧若當選，將成為市議會史上首位猶太裔議長。她於2021年首次當選市議員，曾在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內出任市消費者事務局(現消費者和工人保護局)局長。

另一位角逐議長的布碌崙(布魯克林)進步派市議員哈德森(Crystal Hudson)未對梅寧的宣布作出回應。與哈德森不同的是，梅寧並未在市長選舉中支持曼達尼。據紐約每日新聞報導，梅寧曾私下強調自己能在議長職位上對曼達尼形成有效制衡，引發部分進步派不安。

消息人士透露，梅寧承諾不會在曼達尼推動設立「社區安全局」(Department of Community Safety)時成為「橡皮圖章」，並考慮在監督市府機構時擴大傳喚權使用。即便如此，梅寧在聲明中仍強調她計畫與曼達尼密切合作，並指出她的廣泛支持者中也包括曼達尼陣營的盟友。歷來，新任市長往往能對議長選舉施加影響，但曼達尼及其團隊至今未介入。

支持梅寧的共和黨議員則可能期望她在面對曼達尼施政時提供制衡，包括凍結租金、將部分精神健康應對任務從警局轉移、推行免費公車，以及大幅擴大補貼托育等。梅寧若當選，她與曼達尼關係的首次重大考驗將在明年2月出現，屆時新市長將提出2027財年的首份預算案，須獲市議會批准。

