帝國垃圾桶爆停車爭議 曼達尼續推行

記者范航瑜／紐約報導
「帝國垃圾桶」(Empire Bins)計畫將擴大至全市，但停車位減少與費用問題引發爭議。(取自市長辦公室)
亞當斯市長任內試點並擬全市推行的「帝國垃圾桶」(Empire Bins)計畫雖引發停車與費用爭議，但候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)已表示將延續該政策，並建議進一步增設街邊回收箱。

隨著市清潔局「帝國垃圾桶」(Empire Bins)試點計畫推行，西哈林(West Harlem)、晨邊高地(Morningside Heights)、曼哈頓村(Manhattanville)與漢米爾頓高地(Hamilton Heights)已成為全市首批達成「垃圾全面箱化」的地區，這裡的「帝國垃圾桶」已取代長年堆滿人行道的黑色垃圾袋。市議會委員會本月12日投票通過提案，已同意將市府的這一試點項目推廣至全市，但停車位減少與費用問題卻引發爭議。

當地居民普遍對成果表示肯定。一名西哈林居民說：「老鼠完全消失了，效果非常好，希望全市都能有。」另一位鄰居也說：「老鼠少了很多，但若是每個人都使用，效果會更好。」

市議員兼市議會清潔與固體廢棄物管理委員會主席阿布魯(Shaun Abreu)在電視節目上表示，正推動將該計畫擴大至全市。「全市的垃圾管理正迎來劇變，擺脫傳統垃圾袋、全面轉向垃圾箱制度，是極為重要的一步」。

根據提案，至2032年，大多數十戶以上住宅建築將被要求使用固定街邊垃圾箱。擁有10至30戶的建築則可選擇使用固定或可移動垃圾桶。

在試點區，所有31戶以上的住宅建築，以及部分10至30戶的建築，被要求將垃圾投放至設於街邊的「帝國垃圾桶」中。這些垃圾桶由西班牙公司Contenur製造，需使用特殊鑰匙開啟，並由環衛人員或建築管理人清理。

然而在垃圾桶安裝好後，隨之浮現的是停車難題。西哈林在全面安裝1000個垃圾桶後，40個街區共損失約500個停車位。一名當地車主坦言：「因為找不到車位，我最後把車捐掉了。」不少居民批評垃圾桶體積如小型汽車，占據路邊空間，使原本就緊張的停車情況雪上加霜。

對此，市府官員回應，上曼哈頓地區的垃圾桶僅占街道停車位約4%。市府鼠害防治主任科拉蒂(Kathleen Corradi)表示，移除街頭垃圾袋能切斷鼠類食物來源，使牠們「更餓、更難生存」，從而有效控制鼠患。

