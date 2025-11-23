人力中心感恩會 學生分享勵志故事

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠人力中心近期舉辦年度感恩節招待會，其中三位不同項目的學生代表也分享了他們在機構中的成長經歷。(CMP提供)
華埠人力中心(CMP)近期在企李士提街(Chrystie St.)55號總部舉辦年度感恩節招待會，向一年來支持該機構的捐贈者與合作夥伴表達感謝；活動期間，三位不同項目的學生代表分享了他們在機構中的成長經歷。

其中，Brady Lin於1999年報名講師Peter的英語課程，因家庭與生計壓力而中斷多年。疫情期間，他得知人力中心開設線上課程後重新報名，並嘗試提升英語能力。隨後，Brady創辦美甲沙龍，以在課堂中習得的英語能力協助員工與客戶溝通。他表示，即使工作繁忙仍堅持上課，「或許我是人力中心最老的學生，但我並不羞恥，人力中心就像我的家，老師們不僅是教育者，也是支持者。」

來美逾18年的Kamfong Yip，目前就讀老師Xinyue的英語班，多年來她一心工作照顧家庭，並成功協助兩名兒子考入常春藤名校。她表示，長期投入家庭也讓她忽略自身成長，因而決定重返課堂學習英語，以提升自我並為孩子們做榜樣。CMP表示，在其商業拓展中心(BOC)的協助下，她已取得小販營業許可，正規畫創立自己的小生意。

第三位發言者Wenhui Huang則參與人力中心青少年職業培訓及升學服務項目(Train & Earn, 前稱OSY)於2017年的課程。他回憶，初到美國時因聽不懂英語面試而失去工作機會，因此深刻體會語言能力的重要。透過課堂學習與老師協助，他順利進入紐約市立大學拉瓜地亞社區學院，並轉學至布法羅大學畢業，現於賓州匹茲堡BNY Mellon銀行擔任副軟體工程師。

活動中，州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)等人的辦公室代表亦有到場，以及市小商業服務局(SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)本人。

人力中心學生代表Kamfong Yip。(CMP提供)
人力中心學生代表Wenhui Huang。(CMP提供)
人力中心行政總監李康誠先生致辭。(CMP提供)
人力中心學生代表Brady Lin。(CMP提供)
市小商業服務局局長格羅斯致詞。(CMP提供)
人力中心學生代表Wenhui Huang。(CMP提供)
人力中心學生代表Brady Lin。(CMP提供)
