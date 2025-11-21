我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

法拉盛建新YMCA 州議會撥款300萬

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)20日宣布，為將在皇后區法拉盛廣場建設的法拉盛基督教青年會(YMCA)新會址，爭取到300萬元的資金。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)20日宣布，為將在皇后區法拉盛廣場建設的法拉盛基督教青年會(YMCA)新會址，爭取到300萬元的資金。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)20日宣布，為將在皇后區法拉盛廣場(Flushing Commons)建設的法拉盛基督教青年會(YMCA)新會址，爭取到300萬元資金，推動工程的建設。

法拉盛的YMCA歷史悠久，最早建立於1895年。當時法拉盛尚不隸屬紐約市。若以1926年法拉盛分會重新開幕來計算，分會至明年已有100年歷史。法拉盛的分會以游泳項目聞名，為各年齡與不同能力層級人士提供游泳課程，並培養出多位奧運選手。

目前，法拉盛的YMCA會址位於北方大道(Northern Boulevard)一棟老舊建築內，作為法拉盛廣場二期開發項目之一，新的YMCA會址，將建在137街、37大道與39大道之間的停車場內。新館將與美國富顿集团(F&T GROUP)合作，總面積達6萬2000平方呎，預計在2028年完工。州眾議長希士提及金兌錫爭取到的300萬元資金，將用於關鍵的資本支出與基礎設施需求，推動整體工程向完工邁進。

希士提表示，YMCA中心是紐約市五大區許多社區的重要支柱，提供跨代的空間讓家庭、兒童與朋友有地方交往、社交，並照顧健康與福祉。現旅遊、公園、藝術與體育發展委員會主席金兌錫表示，作為法拉盛的長期居民，他從小就是YMCA的成員和支持者，父親也經常帶他來這裡游泳。YMCA長久以來都是法拉盛的重要基石，許多包括他在內的社區居民美好的記憶，例如健身、朋友聚會、課後活動等，都發生在那裡，希望這筆資金，能確保現在和未來的居民都能繼續擁有這樣的體驗。

此前，法拉盛市議員黃敏儀也曾為YMCA新會址爭取到100萬1000元市級資金，用於購置服務設備等前置開支。

法拉盛 紐約市 眾議員

上一則

布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助

下一則

皇后區幫派大掃蕩 32人被控謀殺等罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取

金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取
打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回

打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回
法拉盛老豫園全場八五折感恩節超值套餐 傳統滬味佳餚饗宴

法拉盛老豫園全場八五折感恩節超值套餐 傳統滬味佳餚饗宴
臺師大美東校友會22日在法拉盛舉辦會長以及副會長選舉暨聯誼

臺師大美東校友會22日在法拉盛舉辦會長以及副會長選舉暨聯誼

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」