法拉盛建新YMCA 州議會撥款300萬

紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)20日宣布，為將在皇后區法拉盛廣場建設的法拉盛基督教青年會(YMCA)新會址，爭取到300萬元的資金。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)及州眾議員 金兌錫(Ron Kim)20日宣布，為將在皇后區法拉盛 廣場(Flushing Commons)建設的法拉盛基督教青年會(YMCA)新會址，爭取到300萬元資金，推動工程的建設。

法拉盛的YMCA歷史悠久，最早建立於1895年。當時法拉盛尚不隸屬紐約市 。若以1926年法拉盛分會重新開幕來計算，分會至明年已有100年歷史。法拉盛的分會以游泳項目聞名，為各年齡與不同能力層級人士提供游泳課程，並培養出多位奧運選手。

目前，法拉盛的YMCA會址位於北方大道(Northern Boulevard)一棟老舊建築內，作為法拉盛廣場二期開發項目之一，新的YMCA會址，將建在137街、37大道與39大道之間的停車場內。新館將與美國富顿集团(F&T GROUP)合作，總面積達6萬2000平方呎，預計在2028年完工。州眾議長希士提及金兌錫爭取到的300萬元資金，將用於關鍵的資本支出與基礎設施需求，推動整體工程向完工邁進。

希士提表示，YMCA中心是紐約市五大區許多社區的重要支柱，提供跨代的空間讓家庭、兒童與朋友有地方交往、社交，並照顧健康與福祉。現旅遊、公園、藝術與體育發展委員會主席金兌錫表示，作為法拉盛的長期居民，他從小就是YMCA的成員和支持者，父親也經常帶他來這裡游泳。YMCA長久以來都是法拉盛的重要基石，許多包括他在內的社區居民美好的記憶，例如健身、朋友聚會、課後活動等，都發生在那裡，希望這筆資金，能確保現在和未來的居民都能繼續擁有這樣的體驗。

此前，法拉盛市議員黃敏儀也曾為YMCA新會址爭取到100萬1000元市級資金，用於購置服務設備等前置開支。