曼哈頓華埠堅尼路奪命車禍後 市警移交五分局輔警團新廂型車

華埠堅尼路奪命車禍後，市警向五分局輔警團移交新的廂型車。(于金山提供)

曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)交包厘街(Bowery)靠近曼哈頓大橋的路口今年7月的奪命車禍中，失控的轎車不僅撞死一名63歲華婦和一名騎車男子，也撞毀市警(NYPD)五分局輔警的一輛廂型警車；警方日前在多位社區代表見證下，向五分局輔警團移交新的巡邏車輛。

轉交儀式由市警新任社區事務部(Community Affairs Bureau)負責人福斯特(Alden Isiah Foster)代表警方出席，五分局局長林偉斌(Michael Lam)、曼哈頓南區輔警團指揮官謝顯楊(Peter Tse)、華埠輔警團副督察曾偉康(Raymond Tsang)，以及民主黨華埠65D區領袖于金山和華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟等人共同參與。

于金山表示，輔警團在社區中扮演關鍵角色，尤其在當前警力不足、未來前景未明的情況下，輔警能在雙十、新年遊行等大型活動中補充人手，維持秩序。他指出，盡管輔警不帶武器，但因身著制服，對犯罪分子有一定阻嚇效果，也是警方在社區的「眼與耳」，能及時通報狀況。

他說，華埠輔警團歷史悠久、口碑良好，一直是穩定華埠警民之間關係的橋梁，福斯特上任不久即到訪五分局，並親自駕車 前來移交新車，足見對華埠治安的關注，以及對五分局輔警團的重視。

上次車禍發生後，五分局遭撞的輔警廂型警車尾部整面被撞凹，車頂被擠壓變形；肇事車輛保險桿與引擎蓋被猛烈擠壓扭曲，擋風玻璃碎裂，車頂向內塌陷，左前輪外翻變形。事故造成63歲華裔婦女郭梅(May KwoK)及55歲騎自行車男子克魯尚克(Kevin Cruickshank)被撞亡。

知情人士表示，五分局目前僅有86位警員，距離編制應有的約130人仍有距離；加之意欲重塑市警職能的曼達尼(Zohran Mamdani)就任市長在即，令部分華埠人士擔憂未來治安。