打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚19日在布碌崙(布魯克林)訪問小商家時表示：「疫情爆發後，紐約的零售商面臨有組織盜竊激增的壓力，因此我們加大執法投資並強化法律。」(取自州長辦公室)
州長霍楚19日在布碌崙(布魯克林)訪問小商家時表示：「疫情爆發後，紐約的零售商面臨有組織盜竊激增的壓力，因此我們加大執法投資並強化法律。」(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日宣布，自2024年4月推出新措施打擊零售盜竊以來，州警「組織零售犯罪查緝團隊」(Organized Retail Crime Task Force)在全州共追回超過260萬元的失竊商品。州警與地方執法部門合計執行1006次行動，逮捕1224人，提出2146項指控。

新冠疫情爆發後，紐約市內零售盜竊通報大增，全州竊盜案件亦同步攀升。今年夏天，法拉盛多家華人超市頻頻遭遇盜竊困擾，榴槤、啤酒、冰淇淋乃至肉類、雜貨，無一倖免，華人業者均表示「法律都拿他們沒辦法」。

近年州府投入超過4000萬元給地檢署、地方警局及州警的零售盜竊小組，並配置100名專責警員，打擊零售盜竊。州府還推動多項新措施，加強法律、追究行為者責任、保護零售員工並支援小商業，其中包括將攻擊零售員工由輕罪提高為重罪，允許檢方在提出竊盜指控時合併不同店家的失竊商品價值，以及將協助販售失竊商品明定為非法，以打擊第三方轉售者。州府今年稍早也提出為小商業提供安全設備升級的稅收抵免，同樣有助於減少零售竊案。

今年1月至6月，紐約市內零售竊案同比下降13.6%，市外盜竊案下降13%。紐約市警(NYPD)最新犯罪數據顯示，多項類別同比下降。

紐約市 華人超市 法拉盛

